УЕФА может отстранить судью матча Барселона — ПСЖ

Дениз Айтекин, который обслуживал победу Барселоны над ПСЖ со счетом 6:1, может быть временно отстранен от работы из-за своих ошибок на Камп Ноу.

Судьбу Айтекина будет решать глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина, который занимается назначением судьей на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

И, как сообщает Marca, немецкий рефери может больше не получить назначений на матчи Лиги чемпионов в этом сезоне из-за ошибок, которые он допустил в ответном матче 1/8 финала турнира между Барселоной и ПСЖ.

УЕФА не будет строго наказывать Айтекина, тем не менее, его могут понизить до обслуживания матчей более низкого профиля, или вообще отстранить на определенный период.