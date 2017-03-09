Неймар побил рекорд Месси

Форвард Барселоны Неймар отдал в нынешнем сезоне Лиги чемпионов 8 результативных передач.

Выдающийся камбэк Барселоны в поединке против ПСЖ отодвинул на второй план личное достижение одного из главных героев матча — Неймара. Бразилец, кроме двух забитых мячей, отметился результативной передачей на Серхи Роберто, которая стала для него 8-й в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Предыдущий рекорд — 7 ассистов — принадлежал Лионелю Месси.

4 результативные передачи Неймар записал на свой счет в первом поединке против Селтика, после чего по разу ассистировал партнерам во встречах с Байером, Манчестер Сити и снова Селтиком. Рекорд состоялся на Камп Ноу в среду, и у форварда будет возможность еще улучшить свое достижение.

К слову, столько же ассистов у Неймара и в нынешнем чемпионате Испании, на одну меньше, чем у его одноклубника Луиса Суареса и Тони Крооса из Реала.