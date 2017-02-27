УЕФА оштрафовал Динамо на 60 тысяч евро

Чемпион Украины наказан за беспорядки на Олимпийском во время декабрьского поединка Лиги чемпионов против Бешикташа.

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по поводу беспорядков во время поединка 6 тура группового раунда Лиги чемпионов Динамо — Бешикташ.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, киевский клуб наказан за беспорядки на трибунах, использование болельщиками пиротехники и за организационные просчеты (отсутствие свободного прохода по лестницам). Также за беспорядки, устроенные болельщиками и "файер-шоу" в их исполнении к ответственности привлечен и турецкий клуб.

Согласно официальному решению, и Динамо, и Бешикташ оштрафованы на 60 тысяч евро каждый.