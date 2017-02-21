Раньери: Лестер — аутсайдер в матче с Севильей, мы будем биться

Главный тренер Лестер Сити Клаудио Раньери поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Севильей.

"Прошлый сезон был чудесным; в этом все валится из рук. Я предполагал, что нас может настичь своего рода похмелье. Но не предполагал, что оно будет таким. Мы явные аутсайдеры. Но мы здесь, мы готовы играть, готовы биться", — заявил Раньери.

"Хорхе Сампаоли — элитный представитель тренерской профессии. Он и его Севилья проводят отличный сезон. Сменить Уная Эмери, изменить стиль игры, но сохранить высокие позиции в стране и в Европе — дорогого стоит. Тот факт, что команда играет так, как того желает ее тренер, что она может быстро перестроиться по ходу игры, — в этом всем его огромная заслуга", — добавил итальянец

22 февраля первый поединок между Севильей и Лестером пройдет в Испании.