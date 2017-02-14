Тухель: "Играть против Бенфики в плей-офф — большой вызов для нас"

Главный тренер Боруссии Д Томас Тухель пообщался с прессой накануне игры против Бенфики.

Завтра Орлы примут Шмелей в рамках первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Играть против Бенфики в плей-офф — большой вызов для нас. Они показывают комбинационную игру в атаке и компактно действуют в обороне", — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

"Мы очень ждем этого матча и надеемся показать свой лучший футбол. Надо сохранять уверенность и стройность и понимать, что обязательно будут отрезки, когда мы будем доминировать".

В последнем туре Бундеслиги Шмели проиграли аутсайдеру — Дармштадту (1:2).

"Перед бурей всегда бывает затишье", — резюмировал Томас Тухель.