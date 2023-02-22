Інтер — Порту. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 22.02.2023

Football.ua представляє до вашої уваги прев'ю на матч 1/8 Ліги чемпіонів, що відбудеться у середу, 22 лютого, о 22:00.

Зустріч других команд своїх чемпіонатів. А ще зустріч команд, які востаннє вигравали Лігу чемпіонів під керівництвом Жозе Моурінью. Мабуть, саме ці команди, разом із Челсі, найсильніше закарбували у своїй історії ім'я ексцентричного "Особливого". Та зараз він не має до протистояння жодного стосунку — на жаль чи на щастя.

ІНТЕР — ПОРТУ

СЕРЕД, 22 ЛЮТОГО, 22:00. ІТАЛІЯ, МІЛАН, СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СРДЖАН ЙОВАНОВИЧ (СЕРБІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Порту Сержіу Консейсау вже кілька років приємно вражає футбольну Європі. У цій команді є як нотки "праймового" мадидського Атлетіко, так і набагато веселіші речі вже власне в атакувальній зоні.

До речі, все це не випадково, тому пару слів про особисте підгрунтя протистояння. Консейсау, як і алленаторе Інтера Сімоне Індзагі — невід'ємні (нехай і не головні) частини чемпіонського Лаціо-2000. Вони обидва взяли багато у подальшій тренерській роботі від свого тодішнього одноклубника по "орлам" Дієго Пабло Сімеоне, чого не особливо й приховують. Хоча, звичайно, футбол сеньйора Сімоне виглядає на око привабливіше за те, що вже багато років будує у місті портвейна Консейсау.

Прямо зараз "нерадзуррі" виглядають очевидними фаворитами протистояння. Клас гравців, фактор домашнього поля, суботній "прорив" Лукаку (так, він нарешті забив! Нехай і з пенальті, нехай і не одразу...) натякають на те, що в Інтера не має бути проблем. А якщо до цього додати ще й кадрові проблеми "драконів" (втрати таких бомбардирів як Еванілсон і Галено — це справжня біда) — то й поготів.

Шанс Порту полягає у любові Індзагі до "перегравання самого себе". Протягом своєї тренерської кар'єри він дуже часто робить неочевидні кроки у найбіш вирішальні моменти. Чи це більше до другого матчу? Давайте зачекаємо...

Орієнтовні склади:

Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Лаутаро Мартінес, Лукаку

Порту: Діогу Кошта — Жоау Маріу, Пепе (португалець), Маркано, Зайду — Пепе (бразилець), Груїч, Еуштакіу, Франко — Таремі, Томі Мартінес

Не зіграють: Корреа — Еванілсон, Отавіу, Урібе, Кардосо, Габріел Верон, Галено (травми)

ПРОГНОЗ 3:1