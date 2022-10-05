Ліга чемпіонів. Група Н. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів третього туру групового етапу Ліги чемпіонів групи Н.

Груповий етап Ліги чемпіонів повертається на стадіони та екрани телевізорів після чергових матчів у національних чемпіонатах та міжнародних змагань.

У середу, 5 вересня, між собою зіграють команди з групи Н у Лізі чемпіонів. Зокрема ПСЖ гостюватиме у Лісабоні, де зіграє проти Бенфіки, а Ювентус у Турині зіграє проти Маккабі з Хайфи.

Бенфіка — ПСЖ

Середа, 5 вересня, 22:00. Ештадіу да Луж (Лісабон). Головний арбітр матчу Хесус Мансано (Іспанія). Пряма трансляція на MEGOGO.

У третьому турі зустрінуться фаворити групи Н — Бенфіка та ПСЖ. Обидві команди прекрасно розпочали турнір, здобувши по шість очок на старті. Особливо неочікувано це було від Бенфіки.

Команда набрала тонус не тільки у єврокубковому змаганні, а і у чемпіонаті Португалії. 22 очки у перших восьми матчах дають їм право займати першу сходинку у таблиці. Останній матч лише був не таким вдалим — 0:0 проти Вікторії Гімарайнш. Але це можна списати на намагання зекономити сили перед поєдинком з грандом світового футболу — ПСЖ. До цього у ЛЧ португальці здолали впевнено Маккабі із рахунком 2:0, а після — Ювентус, який зараз далекий від найкращої форми — 2:1. Голами у тій зустрічі відзначились Маріу та Давід Нерес — один з найкращих футболістів клубу на сьогоднішній день.

Про ПСЖ завжди можна багато говорити. Але це саме той момент, коли клуб грає а максимум своїх можливостей і в них все вдається. Неймар, Мессі, Мбаппе — усі у найкращих кондиціях. А особливо Неймар, який, здається, проводить свій найкращий сезон у кар'єрі. На рахунку бразильця 11 голів та 8 асистів у 12 матчах цього сезону. ПСЖ вже переграли Маккабі у дуже складному для них поєдинку, та Ювентус. У чемпіонаті команда Крістофа Гальтьє з 25 очками йде на першій сходинці і є головними фаворитами на перемогу у Лізі 1 та одним з головних на вікторію у Лізі чемпіонів. Перед грою проти Бенфіки в ПСЖ є втрати, але вони несуттєві, якщо дивитись на готових футболістів.

Орієнтовні склади:

Бенфіка: Влаходімос — Грімальдо, Отаменді, Сілва, Ба — Фурнандес, Флорентіну, Рафа, Маріу, Нерес — Рамос.

Не зіграють: Веріссіму, Морату, Тавареш.

ПСЖ: Доннарумма — Мукіеле, Маркіньос, Рамос, Хакімі, Мендеш — Вітінья, Руїс, Мессі, Неймар — Мбаппе.

Не зіграють: Санчеш, Пембеле, Кімпембе.

прогноз 1:3

Ювентус — Маккабі Хайфа

Середа, 5 вересня, 22:00. Альянц Стедіум (Турин). Головний арбітр матчу — Сандро Шерер (Швейцарія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Так вийшло, що саме Ювентус разом із Маккабі Хайфа не набрали ще жодного залікового балу у цьому сезоні Ліги чемпіонів. Тому цей матч вже встигли охрестити битвою аутсайдерів.

В Ювентуса дійсно не найкраща ігрова форма. Але настільки вона жахлива, щоб не перемогти Маккабі у майбутньому поєдинку? Звісно, що ні. Так, з командою Аллегрі наразі не все гаразд, футболісти грають під навантаженнями, деякі гравці досі знаходяться у лазареті, як то Поль Погба та Анхель Ді Марія, який травмується майже у кожній грі. Але навіть той резерв, який є, та молодь, якій довіряє головний тренер, мають робити різницю у грі із таким суперником. Ювентус навіть без Погба та К'єзи буде вважатись фаворитом у грі із середняком та андердогом, але на полі можуть очікувати на них сюрпризи, як це було із Монцею, наприклад. У Серії А "стара сеньйора" все ще поза топ-6, але в останньому матчі проти Болоньї проглядалась позитивна тенденція, прогрес у діях виконавців та поразуміння на полі.

Маккабі — досить непередбачувана команда, що не робить її абсолютним андердогом. Звичайно, рівнем та переліком футболістів вони поступаються усім у своїй групі, але вони також можуть демонструвати свій футбол навіть проти грандів. Це було видно у матчі проти ПСЖ у минулому матчі Ліги чемпіонів. Єдина проблема — команда не може грати надійно у захисті всі 90 хвилин. Це видно навіть у чемпіонаті Ізраїлю, де Маккабі наразі лідер після шести турів, але пропускають вони достатньо багато, як і забивають. Тому розраховувати, що клуб з Хайфи продемонструє свої зуби варто, але те, що вони не пропустять від Юве — ні.

Орієнтовні склади:

Ювентус: Щесни — Данілу — Бонуччі, Бремер, Сандро — Маккенні, Локателлі, Рабьо, Костич — Влахович, Мілік.

Не зіграють: К'єза, Кайо, Петерс, Погба.

Маккабі: Коен — Сундгрен, Батубінсіка, Голдбег, Корнуд — Лаві, Абу Фані, Ацілі, Чері, Хазіза — П'єрро.

Не зіграють: Подгоряну, Джабер.