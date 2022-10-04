Ліга чемпіонів. Група В. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів третього туру групового етапу Ліги чемпіонів групи В.

Груповий етап Ліги чемпіонів повертається після міжнародної перерви та чергових матчів у національних чемпіонатах.

Зокрема, у вівторок, 4 жовтня, до вашої уваги будуть представлені два матчі групи В. У першій грі несподіваний лідер квартету Брюгге зіграє проти мадридського Атлетіко, а у другому протистоянні аутсайдер Порту зустрінеться з леверкузенським Баєром.

Брюгге — Атлетіко

Вівторок, 4 жовтня, 22:00. Ян Брейдель, Брюгге. Головний арбітр – Іштван Ковач (Румунія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Нині Брюгге посідає третє місце в чемпіонаті Бельгії після останньої перемоги над Мехеленом (3:0) з голом українця Едуарда Соболя. Також не забуватимемо, що до складу Брюгге перебрався український форвард Роман Яремчук.

Більш вражаюче бельгійський клуб розпочав виступи в Європі – дві перемоги на старті групового етапу – проти Баєра (1:0) та Порту (4:0). Все це дає команді Карла Хофкенса сенсаційне лідерство у групі та добрі шанси на плей-офф.

З іншого боку Атлетіко непогано йде в іспанській Ла Лізі, набравши 13 очок після семи матчів, поступившись лише Вільярреалу та Реалу. В останній грі була обіграна Севілья (2:0).

У Лізі чемпіонів команда Дієго Сімеоне обіграла Порту (2:1), після чого в гостях поступилася Байєру (0:2). "Матрасники" володіли територіальною перевагою, але контратаки "аптекарів" привели в кінцевому підсумку не на користь іспанців.

У підсумку Атлетико має третє місце і три очки, і якщо Сімеоне хоче бачити команду в плей-офф, то треба перемагати проти сенсаційного Брюгге.

За версією букмекерів фаворитом матчу є Атлетіко. На перемогу Атлетіко можна поставити з коефіцієнтом 2:00, а на успіх Брюгге — 3:95. Нічийний результат оцінюється показникком — 3.50.

Орієнтовні склади команд

Брюгге: Міньйоле — Соболь, Сілла, Мехеле, Одої — Ванакен, Оньєдіка, Нільсен — Сова, Сков-Ольсен, Юттла.

Атлетіко: Облак – Мандава, Хіменес, Савич, Моліна – Вітсель – Карраско, Ньїгес, Коке, Льоренте – Мората

Не зіграють: Мата, Рітс, Ланг – Регілон.

прогноз 0:1

Порту — Баєр

Вівторок, 4 жовтня, 22:00. Драгау, Порту. Головний арбітр – Ентоні Тейлор (Англія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Порту в непоганій формі розпочав новий сезон у португальській першості, займаючи третє місце з однією поразкою після перших восьми турів. В останньому матчі була обіграна Брага з рахунком 4:1, що додасть впевненості для "драконів".

У Лізі чемпіонів не все так гладко. У першій грі Порту поступився Атлетіко в гостях, пропустивши два м'ячі в компенсований час до другого тайму, а потім була більш болісна поразка від Брюгге (0:4). Якщо Порту ще хоче мати шанси на єврокубки у будь-якому вигляді, то їм терміново потрібно перевертати сторінку та почати перемагати. Без перемоги "дракони" значно погіршать свої шанси у єврокубковій кампанії.

З іншого боку Баєр невдало розпочав сезон у німецькій Бундеслізі. "Аптекарі" виграли лише один домашній матч цього сезону і зараз команда знаходиться в зоні вильоту. Байєр пропустив 16 голів у восьми матчах, тож оборона явно не у формі.

Тим не менш, у групі ЛЧ Баєр виглядав краще. Так, була поразка на старті від Брюгге (0:1), але потім була перемога над Атлетіко (2:0) завдяки гарній грі на контратаках. Незважаючи на провали на батьківщині, Баєр цілком може претендувати на вихід із групи ЛЧ, навіть із першого місця, якщо зараз буде обіграний Порту.

За версією букмекерів, шансів на перемогу більше у Порту. На перемогу "драконів" коефіцієнт – 2.15, а на успіх Баєра – 3.30. Нічийний результат із показником — 3.70.

Орієнтовні склади команд

Порту: Кошта — Санусі, Маркано, Пепе, Венделл — Галено, Еустакіо, Урібе, Акіно — Еванілсон, Таремі.

Баєр: Градецкі – Баккер, Тапсоба, Та, Фрімпонг – Андріх, Демірбай – Діабі, Арангіс, Гадсон-Одої – Шик.

Не зіграють: ... — Адлі, Вірц, Белларабі

Під питанням: … – Паласіос.