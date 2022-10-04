Ліга чемпіонів. Група А. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів третього туру групового етапу Ліги чемпіонів групи A.

Груповий етап Ліги чемпіонів повертається після міжнародної перерви та чергових матчів у національних чемпіонатах.

Зокрема, у вівторок, 4 жовтня, до вашої уваги будуть представлені два матчі групи А. У першій грі зійдуться Ліверпуль та Рейнджерс, а у другому протистоянні зіграють Аякс та Наполі.

Ліверпуль – Рейнджерс

Вівторок, 4 жовтня, 22:00. Енфілд, Ліверпуль. Головний арбітр – Клеман Тюрпен (Франція). Пряма трансляція на MEGOGO.

Команда Юргена Клоппа підходить до матчу проти Рейнджерс із однією перемогою проти Аякса в останніх чотирьох матчах у всіх турнірах. "Червоні" зараз явно не у формі і, можливо, вони будуть раді зіграти проти шотландського клубу, який поки що не має перемог у розіграші Ліги чемпіонів.

Без сумніву, Ліверпуль буде сподіватися на всі шість очок проти Рейнджерс. Завдяки двом перемогам, "червоні" значно покращать свою ситуацію в групі перед складними матчами проти Наполі та Аякса, які поки що без проблем розібралися з шотландцями.

Якщо в шотландській першості у Рейнджерс все гаразд, то в Європі поки що все погано. На старті було дві розгромні поразки від Аякса та Наполі із загальною різницею м'ячів 0:7.

Рейнджерс вперше за 12 років зміг пройти до групового етапу Ліги чемпіонів, але він явно мріяв не про це при своєму поверненні. Сподіватися на успіх у матчі проти Ліверпуля, звичайно ж, можна і потрібно, але шансів на це буде мало.

За версією букмекерів, очевидним фаворитом матчу є Ліверпуль. Так на перемогу "червоних" пропонується коефіцієнт 1.15, тоді як успіх шотландців оцінено в 18.00. На нічию можна поставити з коефіцієнтом – 8.90.

Орієнтовні склади команд

Ліверпуль: Аліссон – Цимікас, ван Дейк, Матіп, Александер-Арнольд – Тьяго, Гендерсон, Елліотт – Діас, Салах, Жота.

Рейнджерс: Макгрегор – Баришич, Б. Девіс, Голдсон, Таверньер – Лундстрьом, Джек – С. Девіс – Кент, Тілльман, Чолак.

Не зіграють: Конате, Джонс, Ремзі, Робертсон, Кейта, Окслейд-Чемберлен – Руф, Хаджи, Хеландер, Маклафлін, Суттар, Лоуренс.

Дискваліфікація: ... – Сандс.

прогноз 3:0

Аякс — Наполі

Вівторок, 4 жовтня, 22:00. Йохан Кройфф Арена, Амстердам. Головний арбітр – Франсуа Летесьє (Франція). Пряма трансляція на MEGOGO.

До цього моменту Аякс досить вдало розпочав сезон, не знаючи особливих проблем. Так була поразка від Ліверпуля, але ніхто не звинувачуватиме голландців, які сильно перебудувалися за літню паузу.

Після восьми ігор у чемпіонаті Нідерландів Аякс посідає друге місце, а у Лізі чемпіонів була перемога над Рейнджерсом (4:0). Поки що для Аякса все добре, але потрібно добувати позитивний результат у матчі проти Наполі, щоб вийти з непростої групи.

Наполі також чудово стартував у нинішньому сезоні і зараз команда Лучано Спалетті посідає перше місце в італійській Серії А та в групі Ліги чемпіонів, де спершу переміг Ліверпуль (4:1), а потім Рейнджерс (3:0).

В даний час Наполі виглядає дуже серйозним і грізним суперником для будь-якої команди. Сім голів у двох матчах – найкращий показник серед усіх команд ЛЧ. В Італії було забито найбільшу кількість м'ячів за вісім ігор – 18, а пропустила команда лише шість. Якщо Наполі обіграє Аякс, то це буде серйозна заявка на вихід із групи. Втім, саме на це і буде націлена команда Спалетті.

За версією букмекерів, шансів на перемогу більше у Аякса. Так на перемогу Аякса можна поставити з коефіцієнтом 2.25, а на успіх "неаполітанців" – 3.00. На нічию можна поставити з показником – 3.85.

Орієнтовні склади команд

Аякс: Пасвеер – Блінд, Бессі, Тімбер, Ренш – Тейлор, Альварес, Бергейс – Бергвейн, Тадич, Кудус.

Наполі: Мерет – Руї, Мін-Дже, Ррахмані, Ді Лоренцо – Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські – Кварацхелія, Політано, Сімеоне.

Не зіграють: Каплан, Санчес – Демме, Осімген.

Під питанням: Іхаттарен – Ррахмані, Лосано.