Смерть Єлизавети II, мир її праху, скасувала всі спортивні заходи не тільки в Англії, а й у Шотландії. У зв'язку з цим можемо констатувати, що чотири останні матчі Селтіка завершилися з великим рахунком. В останній грі “кельти” програли Реалу 0:3, а в останній винесли 4:0 Рейнджерс. Так-так, нинішній Селтік виграв із розгромним рахунком найгарячіше дербі світу, причому забив своєму вічному супернику три ще до перерви.

Якщо дивитися на інші результати матчів, то все ще цікавіше. Селтік виграв усі шість матчів чемпіонату – і сумарна різниця забитих та пропущених складає 25:1, тобто у середньому “кельти” виграють матч Шотландської Прем'єр-ліги з рахунком 4:0. Фактично, рядовий представник ШПЛ грає проти Селтіка за те, щоб не програти з великим рахунком: якщо Абердін, Хартс і Рос Каунті поступилися з різницею всього в два м'ячі, то Кілмарнок програв 0:5, а Данді Юнайтед – 0:9.

У цій зустрічі Parimatch віддає перевагу Селтіку. Так, на шотландців можна поставити з коефіцієнтом 2,21. Тріумф Шахтаря ж оцінюється в 3,25. Нічийний результат має показник 3,65.

Бренд Parimatch Ukraine та його команда, як і всі ми, допомагають ЗСУ виборювати те, що силою не відібрати – перемогу вільної нації.

І, звичайно, від цього всього можна було б відмахнутися словами “слабкий чемпіонат”, але... Знаю я ще одну лігу, в якій величезна різниця між грандами та рештою, у якій грають буквально сільські колективи та в якій останні дві команди ділять усі чемпіонства вже 30 років. Цей Селтік чудово готовий, у нього досвідченіший тренер (Ангелос Постекоглу вигравав Кубок Азії з Австралією), йому пощастило відпочити перед надважливим матчем ЛЧ цілий тиждень – і, як наслідок, буде важко.

Цікаво, на скільки часу вистачить Ласіни Траоре. Два останні матчі чемпіонату складалися так, що Шахтарю вимагалося посилення вже в перерві – і буркінієць виходив, моментально перетворюючи атаку команди. Тим не менш, грати повні матчі він все ще не готовий: найкращим доказом цього 20 хвилин, отриманих Траоре в Лейпцигу.

Зрозуміло, що перед Йовічевічем вибір: ударний вихід Траоре на заміну – або поява у старті з обов'язковою заміною у другому таймі. Зрозуміло, що всі вболівальники Шахтаря чекають, коли Ласіна скоріше повернеться в основу – але якщо Ласіна як джокер настільки ефективний, то не варто ламати те, що працює? Iнтрига – і не виключено, що якраз повний тайм із Чорноморцем скоротив час Траоре проти Селтика.

Якщо в Селтіка у вихідні відпочивала вся команда, то у Шахтаря вимушено відпочив Мудрик. У 21 Михайло із просто зірки інстаграма перетворився на гравця, від якого критично залежить вся гра Шахтаря. Це, між іншим, не дуже добре, але цікаво, що Мудрик покаже на тлі суперника, який залишатиме набагато менше простору, ніж Лейпциг. Цей Селтік не тікатиме в атаки у вісім людей.

По Селтіку вдарила травма основного захисника: центрбека збірної Швеції Карла Старфельта . Його по ходу дербі замінив Моріц Єнц, який вийшов і з Реалом. Він провів непоганий сезон у Лор'яні, і саме тому влітку його орендували “кельти”, але для ігор високого рівня він так само недосвідчений, як і умовні Судаков, Бондаренко, Конопля. Пресингувати Моріца буде, м'яко кажучи, не зайвим.

14 вересня, 20:00, Стадіон Війська Польського (Варшава). Арбітр: Глен Нюберг (Швеція). Трансляція матчу: MEGOGO

Історія протистоянь

Шахтар утретє зустрічається із Селтіком на груповому етапі ЛЧ – і більше він із ним не грав ніколи, ані в інших турнірах, ані на інших стадіях. Дуель у сезоні-2004/05 має гріти серце “гірників”: тоді команда Мірчі Луческу потрапила в компанію до шотландців, Барселони та Мілану. З командами, які виграють дві наступні ЛЧ, представникам периферійних чемпіонатів спочатку конкурувати було складно, і боротьба від початку пішла за третє місце. На "Олімпійському" стадіоні в Донецьку Селтік був розгромлений 3:0, у матчі-відповіді мінімально виграв – і... посів четверте місце. “Гірникам” допомогла Барса, яка дублем програла у непотрібному шостому турі.

А ось у сезоні-2007/08 досвід зустрічей із Селтіком виявився для донеччан дуже гірким. Тоді у двох перших матчах Шахтар набрав максимум очок, обіграв не лише “кельтів”, а й Бенфіку на виїзді – але більше не набрав нічого. Селтік виручила магія Селтік Парк: він вдома обіграв і Шахтар, і Бенфіку, й чинного власника ЛЧ в особі Мілана. Шахтар, який безглуздо програв Бенфіці на своєму полі, залишився без євровесни.

Тобто якщо самі дуелі із Селтіком проходять для Шахтаря зі змінним успіхом, то домашні матчі однозначно вдалі: дві гри, дві перемоги.

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін – Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля – Степаненко, Бондаренко, Судаков – Швед, Траоре, Мудрік

Селтік: Гарт – Юранович, Картер-Уікерс, Єнц, Тейлор – Макгрегор, Матате, О’Райлі – Абада, Фурухаші, Жота

Що говорили перед матчем:

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч:

"Нервовість є завжди. Я гадаю, що це й рухає тебе вперед. Є адреналін, спортивний страх, а без страху немає куражу та хоробрості. Завтра на нас чекає важкий матч, у грі з Лейпцигом ми показали, на що здатна ця команда, проте наша молода команда ще будується і формує менталітет переможців через такі важкі матчі, й ми бажаємо це продовжити.

Як мінімум у цьому поєдинку всі мають зіграти, як у матчі з Лейпцигом, аби жоден футболіст не випав, а продемонстрував свою найкращу гру в кар'єрі. Завтра ми гратимемо з опонентом, який перебуває у відмінній формі".

Головний тренер Селтіка Ангелос Постекоглу​:

"Ми маємо проблеми, пов'язані з тим, що деякі наші гравці перебувають не в найкращому фізичному стані, однак ми говоримо про Лігу чемпіонів, де кожен матч є складним. Завтра на нас чекає важка гра, проте ми до цього готові.

Якщо йдеться про труднощі та моє ставлення до них, то воно не змінилося – мій рівень упевненості в команді лишається таким самим, як і минулого тижня. Вийдемо на поле та зіграємо у футбол. Так, це буде непростий поєдинок, але ми гратимемо, щоб перемогти".

прогноз 1:2