Ліга чемпіонів. Група D. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів другого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи D.

Другий тур у Лізі чемпіонів стартує низкою цікавих протистоянь. У групі D на нас чекають два протистояння: лісабонський Спортинг прийме лондонський Тоттенгем, а Марсель зіграє з Айнтрахтом із Франкфурта.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

СПОРТІНГ — ТОТТЕНГЕМ

ВІВТОРОК. 13 ВЕРЕСНЯ. 19:45. ЕШТАДІУ ЖОЗЕ АЛВАЛАДЕ, ЛІСАБОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР – СРДЖАН ЙОВАНОВИЧ (СЕРБІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Спортінг підходить до поєдинку з Тоттенгемом у статусі явного аутсайдера. Про це свідчить форма підопічних Рубена Аморіма. У чемпіонаті Португалії вони йдуть на незвичному 7-му місці, вже після 6 турів поступаючись лідерові Бенфіці 8 очок.

Втім, невдачі на внутрішній арені не вплинули на команду у першому турі ЛЧ. "Леви" сенсаційно розгромили на виїзді Айнтрахт з рахунком 3:0. А закріпити гарний настрій перед битвою з Тоттенгемом Спортінгу вдалося на вихідних, розгромивши Портімоненсе в Кубку Португалії з рахунком 4:0.

Попри статус явного фаворита в матчі Кубка, тренер "левів" не дав відпочити лідерам, що зрештою принесло свої дивіденди: Трінкау зробив дубль, ще по голу забили Сантуш та Гонсалвеш. Щоправда, є й погані новини для португальців. Ймовірно, у матчі з Тоттенгемом не зможуть зіграти центральні захисники – Сен-Жюст та Нету.

Фаворит матчу та групи загалом Тоттенгем підходить до поєдинку з пробілом в ігровій формі. Темп ЛЧ та АПЛ трохи збив пропуск туру у рідному чемпіонаті. Причина всім відома – жалоба в країні через смерть королеви.

Останній поєдинок підопічні Конте проводили тиждень тому. Тоді у Лізі чемпіонів був битий Марсель – 2:0. Дебютними голами як у Лізі чемпіонів, так і за новий клуб загалом відзначився Рішарлісон.

Старт Тоттенгема в АПЛ дарує вболівальникам райдужні надії: після шести турів лише дві нічиї та чотири перемоги. Як результат – третє місце та відставання від лідера на одне очко.

Чи є шанс у Спортінга шокувати такий Тоттенгем? Мабуть, так. Чинник домашніх трибун має зіграти свою роль. Попереду перший домашній матч, де Спортінг виступає дуже сильно. Так чи інакше, недооцінювати португальців точно не варто. Хоча в команду не надто вірять аналітики. На перемогу Спортінгу виставлено коефіцієнт 3.55. На нічию – 3.65. Перемога "шпор" оцінюється коефіцієнтом — 2.10.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Спортінг: Адан – Порро, Коатес, Інасіу – Есгаю, Моріто, Гонсалвеш, Сантуш – Едвардс, Угарте, Трінкау.

Тоттенгем: Льоріс – Емерсон, Дайєр, Ромеро, Лангле – Сон, Хейберг, Бентанкур, Рішарлісон – Кейн, Перішич.

Не зіграють: Брагас, Карбрал, Сен-Жюст.

Під питанням: Нету — Моура.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:2

МАРСЕЛЬ — АЙНТРАХТ.

ВІВТОРОК. 13 ВЕРЕСНЯ. 19:45. СТАД ВЕЛОДРОМ, МАРСЕЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР – ХОСЕ САНЧЕС МАРТІНЕС (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Форма Марселя у чемпіонаті Франції вражає. Команда Ігора Тудора йде врівень із ПСЖ, вигравши п'ять матчів поспіль із загальним рахунком 10:2. А ось у Лізі чемпіонів "провансальці" зазнали першої поразки в сезоні, програвши Тоттенгему в Лондоні – 0:2. Крім того, Марсель втратив основного захисника Мбембу, який отримав пряму червону картку у матчі зі "шпорами".

Напередодні у чемпіонаті Франції Марсель здолав Лілль, тому підходить до поєдинку в ЛЧ у піднесеному настрої. Те саме не скажеш про Айнтрахт. Після гучної поразки Спортінгу у першому турі франкфуртці поступилися вдома Вольфсбургу (0:1), для якого ця перемога стала першою в сезоні.

Якщо німці хочуть не вимкнутись з боротьби хоча б за Лігу Європи, то час включатися вже зараз. Марсель для цього – відповідний суперник, з яким підопічним Глазнера під силу потягатися.

Щоправда, у перемогу Айнтрахта майже не вірять. Коефіцієнт букмекерів на цю подію – 3.90. На тріумф французької команди – 2:00. Нічия оцінюється – 3.75.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Марсель: Лопес — Байї, Жіго, Балерді — Клос, Верету, Ронж'є, Тавареш — Жерсон, Гендузі — Суарес.

Айнтрахт: Трапп — Якіч, Тута, Н'Діка, Пеллегріні — Ебімбе, Соу — Ліндстрем, Гетце, Камада — Муані.

Не зіграють: Мбемба, Руїс — Бута, Ленц, Роде, Турі, Онген.

ПОТОЧНА ФОРМА: