Динамо Загреб
1
Челсі
0
06 вересня
19:45
Боруссія Дортмунд
3
Копенгаген
0
06 вересня
19:45
РБ Зальцбург
1
Мілан
1
06 вересня
22:00
Селтік
0
Реал Мадрид
3
06 вересня
22:00
РБ Лейпциг
1
Шахтар
4
06 вересня
22:00
Севілья
0
Манчестер Сіті
4
06 вересня
22:00
ПСЖ
2
Ювентус
1
06 вересня
22:00
Бенфіка
2
Маккабі Хайфа
0
06 вересня
22:00
Аякс
-
Рейнджерс
-
07 вересня
19:45
Айнтрахт Франкфурт
-
Спортінг Лісабон
-
07 вересня
19:45
Наполі
-
Ліверпуль
-
07 вересня
22:00
Атлетіко
-
Порту
-
07 вересня
22:00
Брюгге
-
Баєр Леверкузен
-
07 вересня
22:00
Інтер
-
Баварія
-
07 вересня
22:00
Барселона
-
Вікторія Пльзень
-
07 вересня
22:00
Тоттенгем
-
Марсель
-
07 вересня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Інтер
-
13 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Тоттенгем
-
13 вересня
19:45
Рейнджерс
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Ліверпуль
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Атлетіко
-
13 вересня
22:00
Порту
-
Брюгге
-
13 вересня
22:00
Баварія
-
Барселона
-
13 вересня
22:00
Марсель
-
Айнтрахт Франкфурт
-
13 вересня
22:00
Мілан
-
Динамо Загреб
-
14 вересня
19:45
Шахтар
-
Селтік
-
14 вересня
19:45
Челсі
-
РБ Зальцбург
-
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
14 вересня
22:00
Копенгаген
-
Севілья
-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
-
ПСЖ
-
14 вересня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
14 вересня
22:00

Ліга чемпіонів. Група D. Напередодні

07 вересня 2022

Getty Images

Football.ua пропонує анонс поєдинків у групі D Ліги чемпіонів.

В середу, сьомого вересня, стартує другий ігровий день групового етапу Ліги чемпіонів. У групі D Тоттенгем прийме Марсель, а Айнтрахт зійдеться з Спортінгом.

Група D
1 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 0 0
2 Тоттенгем Тоттенгем 0 0
3 Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон 0 0
4 Марсель Марсель 0 0

 

Тоттенгем — Марсель

Середа, 7 вересня, 22:00. Тоттенгем Хотспур Стедіум (лондон). Головний арбітр матчу — Славко Вінчіч.

Повернення Тоттенгема у груповий етап Ліги чемпіонів — дуже важлива подія для вболівальників "шпор" в усьому світі. Команда під керівництвом Антоніо Конте провела добротний минулий сезон АПЛ та заслужила на шанс зіграти у цьому змаганні. Керівництво лондонського клубу також було дуже задоволено успіхом команди на ігровому полі, та придбало італійському коучу крутих футболістів. Серед них важливо відмітити прихід Рішарлісона з Евертона, Івана Перішича вільним агентом Іва Біссума та інших.

Останній раз Тоттенгем виступав у групі ЛЧ два сезони назад, і той сезон було дійсно крутим для них. Адже хлопці Почеттіно дійшли до фіналу Ліги чемпіонів, вибивши за крок до нього Аякс у драматичному протистоянні. Але за крок до тріумфу вони поступились Ліверпулю.

В АПЛ Тоттенгем розпочав сезон достатньо добре, але по-іншому, з огляду нових придбань, бути не могло. Зараз вони йдуть на третьому місці з 14 баллами в активі. Тож цікаво буде дивитись, як гравці зможуть потягнути участь у найсильніших змаганнях світу одночасно.

Марсель теж серед тих команд, які провели цікаву трансферну кампанію. Але необхідно відзначити, що на Велодром прибув новий тренер — Ігор Тудор. Після гучного скандалу Хорхе Сампаолі, який був творцем успіху Марселя у минулому році у Лізі 1, вививши клуб у ЛЧ, пішов. А пішов тому, що керівництво не змогло придбати тих футболістів, яких він жадав бачити.

Новий тренер — нові футболісти. Алексіс Санчес виділяється серед усіх новачків. Цей гравець може допомогти команді поборотись за прохід у плей-оф, але його вік та замала ігрова практика у останні роки може стати завадою. Новачок Джордан Верету має стати цементом у середині поля для Тудора, Амін Аріт — дев'яткою при створенні небезпечних моментів. 

Орієнтовні склади:

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле, Емерсон, Сессеньон — Бентанкур, Хойб'єрг — Рішарлісон, Сон — Кейн.
Марсель: Лопес — Колашинац, Балерді, Мбемба, Клаусс, Каборе — Верету, Ронж'є, Жерсон, Ундер — Суарес.
footballпрогноз 2:0

 

Айнтрахт — Спортінг

Середа, 7 вересня, 22:00. Дойче Банк Парк (Франкфурт). Головний арбітр матчу — Орель Грінфельд.

Дуже цікаво буде спостерігати за грою франкфуртського Айнтрахта у Лізі чемпіонів. Минулого року команда усім довела, що може грати на високому рівні. Як результат — перемога у Лізі Європи над Рейнджерс. Сильно підсилити склад влітку не вдалося. Зі значних трансферів, які на "тут та зараз" можна відмітити оренду Лука Пеллегріні з Ювентуса. Але є одна значна втрата — Айнтрахт відпустив свого лідера Філіпа Костича в Ювентус на повноцінній основі.

У чемпіонаті справи не зовсім добрі. Старт сезону був не найвдалішим — лише вісім очок у п'яти іграх. Але Ацнтрахт розіграється. Цьому приклад — виступи у минулому році у Бундеслізі. Лише до середини сезону команда знайшла свій ритм і наближалась поступово до своєї цілі. 

Спортінг постійний учасник єврокубків. Не завжди це Ліга чемпіонів, але досвід в португальського клубу, якого можна назвати топ-клубом чемпіонату Португалії, дуже пристойний. Але переможної історії у новітнього Спортінга в Єврокубках майже немає. Лише у сезоні-1963/64 вони виграли Кубок володарів Кубків. У сезоні-2021/22 ліссабонці були другими у групі ЛЧ разом із Аяксом, Боруссією Д та Бешикташем. Але, вийшовши у 1/8, їх кампанія завершилась. 0:5 та 0:0 від Манчестер Сіті — додому.

У чемпіонаті Португалії лише дві перемоги у 5 поєдинках. При цьому якщо поразку від Порту ще можна оправдати статусом суперника, то 0:2 від Шавіша виглядає дуже сумно фанатам клубу, керівникам та тренерам. Поки що восьме місце і 8 очків відставання від лідера Бенфіки.

Орієнтовні склади:

Айнтрахт Ф: Трапп — Якич, Тута, Ндіка, Ленц — Роде, Соу — Ліндстрем, Гетце, Камада — Коло Муані

Спортінг: Адан — Рейс, Коатес, Сен Жюст, Сантуш, Порро — Угарте, Моріто, Гонсалвеш, Трінкан — Едвардс.

footballпрогноз 1:1

 

команди
  Rambler's Top100