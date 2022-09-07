Ліга чемпіонів. Група D. Напередодні

Football.ua пропонує анонс поєдинків у групі D Ліги чемпіонів.

В середу, сьомого вересня, стартує другий ігровий день групового етапу Ліги чемпіонів. У групі D Тоттенгем прийме Марсель, а Айнтрахт зійдеться з Спортінгом.

Група D 1 Айнтрахт Франкфурт 0 0 2 Тоттенгем 0 0 3 Спортінг Лісабон 0 0 4 Марсель 0 0

Тоттенгем — Марсель

Середа, 7 вересня, 22:00. Тоттенгем Хотспур Стедіум (лондон). Головний арбітр матчу — Славко Вінчіч.

Повернення Тоттенгема у груповий етап Ліги чемпіонів — дуже важлива подія для вболівальників "шпор" в усьому світі. Команда під керівництвом Антоніо Конте провела добротний минулий сезон АПЛ та заслужила на шанс зіграти у цьому змаганні. Керівництво лондонського клубу також було дуже задоволено успіхом команди на ігровому полі, та придбало італійському коучу крутих футболістів. Серед них важливо відмітити прихід Рішарлісона з Евертона, Івана Перішича вільним агентом Іва Біссума та інших.

Останній раз Тоттенгем виступав у групі ЛЧ два сезони назад, і той сезон було дійсно крутим для них. Адже хлопці Почеттіно дійшли до фіналу Ліги чемпіонів, вибивши за крок до нього Аякс у драматичному протистоянні. Але за крок до тріумфу вони поступились Ліверпулю.

В АПЛ Тоттенгем розпочав сезон достатньо добре, але по-іншому, з огляду нових придбань, бути не могло. Зараз вони йдуть на третьому місці з 14 баллами в активі. Тож цікаво буде дивитись, як гравці зможуть потягнути участь у найсильніших змаганнях світу одночасно.

Марсель теж серед тих команд, які провели цікаву трансферну кампанію. Але необхідно відзначити, що на Велодром прибув новий тренер — Ігор Тудор. Після гучного скандалу Хорхе Сампаолі, який був творцем успіху Марселя у минулому році у Лізі 1, вививши клуб у ЛЧ, пішов. А пішов тому, що керівництво не змогло придбати тих футболістів, яких він жадав бачити.

Новий тренер — нові футболісти. Алексіс Санчес виділяється серед усіх новачків. Цей гравець може допомогти команді поборотись за прохід у плей-оф, але його вік та замала ігрова практика у останні роки може стати завадою. Новачок Джордан Верету має стати цементом у середині поля для Тудора, Амін Аріт — дев'яткою при створенні небезпечних моментів.

Орієнтовні склади:

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле, Емерсон, Сессеньон — Бентанкур, Хойб'єрг — Рішарлісон, Сон — Кейн.

Марсель: Лопес — Колашинац, Балерді, Мбемба, Клаусс, Каборе — Верету, Ронж'є, Жерсон, Ундер — Суарес.

прогноз 2:0

Айнтрахт — Спортінг

Середа, 7 вересня, 22:00. Дойче Банк Парк (Франкфурт). Головний арбітр матчу — Орель Грінфельд.

Дуже цікаво буде спостерігати за грою франкфуртського Айнтрахта у Лізі чемпіонів. Минулого року команда усім довела, що може грати на високому рівні. Як результат — перемога у Лізі Європи над Рейнджерс. Сильно підсилити склад влітку не вдалося. Зі значних трансферів, які на "тут та зараз" можна відмітити оренду Лука Пеллегріні з Ювентуса. Але є одна значна втрата — Айнтрахт відпустив свого лідера Філіпа Костича в Ювентус на повноцінній основі.

У чемпіонаті справи не зовсім добрі. Старт сезону був не найвдалішим — лише вісім очок у п'яти іграх. Але Ацнтрахт розіграється. Цьому приклад — виступи у минулому році у Бундеслізі. Лише до середини сезону команда знайшла свій ритм і наближалась поступово до своєї цілі.

Спортінг постійний учасник єврокубків. Не завжди це Ліга чемпіонів, але досвід в португальського клубу, якого можна назвати топ-клубом чемпіонату Португалії, дуже пристойний. Але переможної історії у новітнього Спортінга в Єврокубках майже немає. Лише у сезоні-1963/64 вони виграли Кубок володарів Кубків. У сезоні-2021/22 ліссабонці були другими у групі ЛЧ разом із Аяксом, Боруссією Д та Бешикташем. Але, вийшовши у 1/8, їх кампанія завершилась. 0:5 та 0:0 від Манчестер Сіті — додому.

У чемпіонаті Португалії лише дві перемоги у 5 поєдинках. При цьому якщо поразку від Порту ще можна оправдати статусом суперника, то 0:2 від Шавіша виглядає дуже сумно фанатам клубу, керівникам та тренерам. Поки що восьме місце і 8 очків відставання від лідера Бенфіки.

Орієнтовні склади:

Айнтрахт Ф: Трапп — Якич, Тута, Ндіка, Ленц — Роде, Соу — Ліндстрем, Гетце, Камада — Коло Муані

Спортінг: Адан — Рейс, Коатес, Сен Жюст, Сантуш, Порро — Угарте, Моріто, Гонсалвеш, Трінкан — Едвардс.