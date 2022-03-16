Лілль — Челсі. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу Ліги чемпіонів.

Французький Лілль у рамках поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі лондонський Челсі.

Лілль — Челсі

Середа, 16 березня, 22:00. П'єр Моруа (Лілль). Головний арбітр матчу — Давиде Масса (Італія). Пряма трансляція на Megogo. Результат першої зустрічі — 0:2.

Вихід Лілля у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, дивлячись на фінансові проблеми та кадрові втрати перед початком кампанії, виглядав фантастикою. На диво клуб достатньо непогано провів відбірковий етап та впевнено вийшов у раунд плей-офф. І перший же суперник — діючий володар трофею ЛЧ Челсі. Лілль програв першу зустріч, але виглядав дуже непогано, маючи декілька класних можливостей прошити Менді.

Головна втрата Лілля пепед матчем-відповіддю — Ренату Санчеш, який не зможе зіграти через пошкодження. Це якимось чином може вплинути на гру, адже португалець — важливий гвинтик у механізмі побудови гри Гурвеннека.

У чемпіонаті Франції команда вийшла на переможну стежку, наближившись до зони єврокубків. Впевнені, що і у другій зустрічі з Челсі "догги" зможуть створити проблеми.

У Челсі настали скрутні часи. Доля клубу, який має достатньо велику історію, — невідома. Усе через власника клубу Романда Абрамовича. Олігарх із країни-агресорки, яка розв'язала війну в Україні, через санкції не може фінансувати клуб. Більш того, емоційний стан футболістів та тренерів, які стали заручниками ситуації, подавлений.

Незважаючи на усі ці факти, Челсі дуже непогано виступає у чемпіонаті Англії. Останні п'ять поєдинків "сині" виграли. На фоні інших останнім часом виділяється Кай Гаверц, який примірив на себе роль лідера на полі.

Необхідно зазначити, що Челсі є фаворитом у майбутній грі, яка пройде у Франції. Адже клас гравців столичного клубу набагато вищий, ніж у суперника. Буде цікаво.

Орієнтовні склади

Лілль: Жардім — Челік, Фонте, Ботман, Джало — Шека, Онана, Бамба, Бен-Арфа, Века — Девід.

Челсі: Менді — Крістенсен, Сілва, Рюдігер, Сарр, Алонсо — Канте, Ковачіч, Зієш, Пулішич — Гаверц

Не зіграють: Санчеш — Джеймс, Чіллуелл

Під питанням: Аспілікуета, Хадсон-Одоі

Цікаві факти

- У Челсі переможна серія триває вже чотири матчі в усіх змаганнях

- Лілль не програє вже п'ять матчів в усіх змаганнях ( 3 перемоги, 2 нічиї)

- Кращі бомбардири обох клубів в ЛЧ мають однакову кількість голів (Вернер та Девід — по 3).

Що казали перед матчем:

Головний тренер Лілля Джоселін Гурвеннек:

"Ми добре зіграли в першому матчі. Ми володіли м'ячом, але в атаці ми були недостатньо небезпечними. Нам потрібно бути більш уважними на своїй половині і змусити їх більше захищатися у своїй штрафній

У нас є кілька варіантів атаки, на які ми можемо покластися, і команда повинна спиратися на сильну оборонну гру, яку ми показали на груповому етапі".

Головний тренер Челсі Томас Тухель:

" Я думаю, що Лілль добре грав на Стемфорд Брідж. Вони були дуже активними, атакували високо. Це було вражаюче. Вони провели хорошу гру у пресингу, були дуже сміливими і мали менталітет переможця, їм не було чого втрачати.

Ми повинні бути готові до того, що Лілль зіграє у 4-4-2, але ми також впевнені в собі. Зараз перерва. Ми перемогли у першому таймі. Другий тайм завтра, і нам доведеться показати ще одну чудову гру ".