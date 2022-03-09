Реал — ПСЖ. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу Ліги чемпіонів.

У рамках матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал вдома прийматиме ПСЖ.

Реал — ПСЖ

Середа, 9 березня, 22:00. Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Головний арбітр зустрічі — Данні Маккелі (Нідерланди).

Після першого матчу проти ПСЖ у Лізі чемпіонів, Реал зіграв три поєдинки у чемпіонаті Іспанії. Три перемоги на рахунку "королівського клубу" — над Алавесом (3:0), Райо Вальєкано (1:0) та Реалом Сосьєдад (4:1). Більш того, комфортно відчувати себе клубу дозволяє перше місце у таблиці та 8 очковий відрив від конкурента — Севільї, 15 — від Барселони та Атлетіко.

Перший поєдинок проти ПСЖ залишає шанси Мадриду, адже 1:0 — не той результат, який дозволяє ПСЖ розслабитися і віддати м'яч супернику. Мадрид буде грати тільки на перемогу, та немає жодних сумнівів, що ПСЖ буде не просто на Сантьяго Бернабеу.

ПСЖ ж після Реалу виглядав не найкращим чином. Хлопці Почеттіно два рази програвали суперникам — Нанту (1:3) та Ніцці (0:1), і тільки раз зуміли у чемпіонаті здобути три пункти — вигравши у Сент-Етьєна (3:1). Звісно, що настрій у футболістів не найкращий, недивлячись на те, що ПСЖ йде першим у турнірній таблиці із 13-путнкотвим відривом від Ніцци.

ПСЖ буде дуже складно у Мадриді, адже поєдинок може пропустити лідер команди Кіліан Мбаппе, який пошкодив ногу. Саме він приніс команді перемогу у першому матчі, у той час, як Мессі був малопомітним на полі. У будь-якому випадку буде дуже цікаво спостерігати за цією грою.

Орієнтовні склади:

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Васкес — Модріч, Вальверде, Камавінга — Родріго, Вінісіус — Бензема.

ПСЖ: Доннарумма — Керер, Маркіньос, Кімпембе, Мендеш — Данілу, Паредес, Верратті — Неймар, Ді Марія - Мессі.

Не зіграють: Каземіро, Кроос, Менді — Кюрзава, Рамос, Еррера

Під питанням: Мбаппе

Що казали перед матчем?

Головний тренер Реала Карло Анчелотті:

"Наша команда знає собі ціну, і поразка у першому матчі була дуже болісною. Однак ми не сумніваємося, що у своєму найкращому вигляді Реал може на рівних змагатися з найкращою версією ПСЖ. Дуже сподіваюся, що завтра всі ми побачимо оптимальний Реал.

Останні три тижні нам вдалося дуже плідно попрацювати над фізичним станом. У Парижі ми не показали своєї найкращої гри, але зараз впевнені в собі і вважаємо, що зможемо видати хороший матч у середу ввечері".

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно:

"Головне завдання – утримати перевагу, здобуту у першому матчі. Ми ставимося до Реала з великою повагою. Це клуб, який виграв цей турнір 13 разів. Таке випадковістю не назвеш, але ми не боїмося.

Намагатимемося зіграти у свій футбол. Знаємо, що маємо бути зосередженими. Всі наші гравці та вболівальники заслужили перемогу у цьому турнірі. Але для початку намагатимемося вийти до чвертьфіналу".

Цікаві факти:

- Останні п'ять очних зустрічей між Реалом та ПСЖ — 2 перемоги Реала, 2 перемоги ПСЖ, 1 нічия

- Реал останній раз програвав вдома Шерифу у Лізі чемпіонів із рахунком 2:1.