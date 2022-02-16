Зальцбург — Бавария. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Зальцбург на своем поле сыграет против Баварии.

Зальцбург — Бавария

Среда, 16 февраля, 22:00. Ред Булл Арена (Зальцбург). Арбитр матча — Майкл Оливер (Англия). Трансляция игры на Megogo

Поединок Зальцбурга и Баварии в Лиге чемпионом можно назвать своеобразным дерби соседних стран, хоть и фаворит игры понятен.

Зальцбург вышел с группы G, где им в соперниках были Лилль, Севилья и Вольфбсург. Играла команда из Австрии достаточно интересно, показывая свой футбол и не отступая от него. Ярко выраженный лидер Карим Адейеми выступил выше всяческих похвал и многие предрекали ему переход в топ-клуб уже зимой. Однако трансферное окно закрыто и как минимум до лета Адейеми будет стараться завоевать с Зальцбургом чемпионские медали и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Пути назад уже нет, и хоть Зальцбург аутсайдер пары, не все так однозначно.

Бавария является фаворитом не только на победу в предстоящем поединке, но и одним из главных претендентов на титул ЛЧ. Но и к такому матчу мюнхенцы подходят не без проблем. В последнем туре немецкой Бундеслиги Арминия показала пример Зальцбургу, как можно использовать слабые стороны команды Нагельсманна забив четыре гола. И одна из главным потерь — отсутствие Мануэля Нойера. Свен Ульрайх не так надежен в рамке и часто ошибается. Эти пробелы следует восполнить надежностью в обороне. Но и тут все неоднозначно. Николас Зюле уже официально с лета станет игроком Боруссии и должной самоотдачи, возможно, не покажет. Предрекаем сложный матч против Зальцбурга...

Букмекеры в данном противостоянии, прогнозируемо, отдают свое предпочтение Баварии. На их победу можно поставить с коэффициентом 1,40, на ничью предлагают коэффициент 5,70, а на победу Зальцбурга — 7,30.

Ориентировочные составы:

Зальцбург: Кен — Ульмер, Вебер, Солет, Кристенсен — Бернед, Камара, Капальдо, Ааронсон — Адейеми, Окафор

Бавария: Ульрайх — Эрнандес, Зюле, Упамекано, Павар — Киммих, Коман, Сане, Мюллер, Гнабри — Левандовски

Не сыграют: Око, Сеско, Бернардо, Вальчи, Койта, Юнузович — Горетцка, Мусиала, Нойер

Под вопросом: Онгюэн — Дэвис, Станишич

Интересные факты:

- Бавария и Зальцбург лидируют в своих чемпионатах

- Между собой команды встречались трижды (1 победа Зальцбурга и 2 Баварии)

- Бавария является одним из претендентов на покупку лидера Зальцбурга Карима Адейеми

Что говорили перед матчем?

Главный тренер Зальцбурга Маттиас Яйссле:

"Мы понимаем, что нам противостоит, возможно, самая сильная команда мира на данный момент. Конечно, мы явные аутсайдеры. Но мы хотим показать смелый футбол, придерживаться своего стиля. Будет непросто, но мы попробуем".

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн:

"Будем играть перед 30 000 зрителей, чего с нами не случалось уже давно. Будет отличный вечер Лиги чемпионов. Зальцбург готов дать нам бой, и, считаю, это хороший знак. У них сильная команда, которая впервые вышла в плей-офф. Испугаться такой битвы — точно против их природы".