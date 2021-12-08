Лига чемпионов. Группа G. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонсы поединков Лиги чемпионов.

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G состоится два поединка. Лилль на выезде сыграет против Вольфсбурга, а Зальцбург дома примет Севилью.

Вольфсбург — Лилль

Среда, 8 декабря, 22:00. Фольксваген-Арена (Вольфсбург). Главный арбитр — Даниэле Орсато (Италия). Трансляция на Megogo.

Группа G, пожалуй, единственная, в которой все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф раунд Лиги чемпионов. Немецкий коллектив занимает пока последнее место в турнирной таблице, однако одна лишь победа над Лиллем может вывести их дальше. В крайнем случае — сохранить шансы на евровесну и выйти в Лигу Европы. Хотя в чемпионате у Кофельдта и его подопечных все очень плохо — восьмое место. Последняя победа была добыта еще месяц назад, так что команда обязана обыгрывать Лилль.

У гостей вырисовывается благоприятная картина. Благодаря победам в двух последних турах Лиги чемпионов, "догги" идут на первом месте. И это на фоне проблем с финансированием, не самым сильным составом и слухах об увольнении главного тренера. Но с другой стороны — положение достаточно шаткое. Победу в Германии будет непросто добыть, хотя мы не сомневаемся, что Лилль приедет только за победой. Ну и в случае ничейного результата Лилль выйдет в плей-офф. Следует играть осторожно.

Ориентировочные составы:

Вольфсбург: Перван — Брукс, Гилавоги, Лакруа, Отавиу, Баку — Вранкс, Арнольд, Лукебакио, Вальдшмидт — Вегхорст.

Лилль: Грбич — Челик, Фонте, Джало, Мандава — Иконе, Андре, Девид, Гомес, Санчеш — Йылмаз.

Не сыграют: Бялек, Кастельс, Мехмеди, Лукас Нмеча, Шлягер — Бамба, Жардим, Веа, Шека...

прогноз 0:2

Зальцбург — Севилья

Среда, 8 декабря, 22:00. Ред Булл Арена (Зальцбург). Арбитр матча — Славко Винчич (Словения). Трансляция на Megogo.

Достойно выступил Зальцбург в текущей Лиге чемпионов. Нужно даже в первую очередь смотреть не на результаты и в турнирную таблицу, а на игру молодой команды и развитие футболистов, многими из которых уже заинтересованы топ-клубы Европы. Чего стоит игра юного дарования РБ Карима Адейеми. Еще вчера ты отказываешь Барселоне, а сегодня играет в ЛЧ против Севильи. Это про него. Да и многих других можно выделить: Ноа Окафор, Николас Зайвальд... А что касается их результатов, что Зальцбург вполне может пройти дальше, но они должны побеждать Севилью.

От Севильи все ждали большего. Команда, которая создана для того, чтобы брать титулы Лиги Европы, пока не с лучшей стороны проявила себя в Лиге чемпионов. На их счету всего лишь 6 очков в пяти встречах, да и группа им попалась, откровенно говоря, проходная. Но это на первый взгляд. У испанского клуба есть одна очень большая проблема — реализация голевых моментов. На тренировках ,похоже, игроки плохо отрабатывают этот компонент. Но и в ситуации с Севильей не все потеряно. Они обязаны обыгрывать Зальцбург и выходить в плей-офф.

Ориентировочные составы:

Зальцбург: Кон — Кристенсен, Соле, Онген, Ульмар — Бернед, Диамбу, Зайвальд, Сучич — Адаму, Адейеми

Севилья: Буну — Монтьель, Кунде, Карлос, Аугустинссон — Хордан, Режес, Ракитич — Окампос, Гомес — Мир

Не сыграют: Бернарду, Вобер, Око, Фальци, Юнузович — Акунья, Эн-Несири, Ламела, Навас