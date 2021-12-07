Лига чемпионов. Группа С. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матчей Лиги чемпионов.

В рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Аякс примет на своем поле лиссабонский Спортинг, тогда как Боруссия Д сыграет на своем поле против Бешикташа.

Аякс — Спортинг Л

Вторник, 7 ноября, 22:00. Стадион Йохан Кройфф Арена, Амстердам. Давиде Масса (Италия) — главный арбитр встречи.

Аякс после пяти сыгранных матчей имеет максимально возможный результат — 15 очков. Команда Эрика Тен Хага показала отличный футбол и заслуженно получила путевку в стадию плей-офф. Помимо этого, Аякс продолжает не замечать соперников во внутреннем первенстве и вряд ли отнесется к данному поединку, который уже ничего не решает, менее серьезно, чем к другим.

Спортинг Л, в свою очередь, после не лучшего старта группового этапа набрал важные баллы, а в прошлом туре обыграл Боруссию Д со счетом 3:1, что позволило уже сейчас отцепить дортмундцев от борьбы за плей-офф Лиги чемпионов. Рубен Аморим довольно неожиданно вывел лиссабонцев в следующую стадию.

Команды трижды встречались между собой — дважды побеждал Спортинг Л и раз Аякс. В первом матче между этими командами был зафиксирован разгром лиссабонцев, а потому Спортинг захочет взять реванш.

Ориентировочные составы:

Аякс: Онана — Мазрауи, Схюрс, Мартинес, Тальяфико — Альварес, Гравенберх — Нерес, Клаассен, Дарами — Аллер

Спортинг Л: Адан — Инасио, Нету, Феддал — Порро, Нунес, Угарте, Рейс — Сарабия, Поте — Паулиньо

Не сыграют: Кудуш, Стекеленбург — Кабрал, Палинья, Винагре, Коатес

Интересные факты:

Аякс выиграли последние 5 матчей (Лига чемпионов).

Спортинг забивал не менее 3 голов в последних 3 матчах (Лига чемпионов).

Аякс забивал не менее 2 голов в 8 из последних 10 матчей (Лига чемпионов).

Спортинг выиграл последние 3 матча (Лига чемпионов).

В последних 3 играх (Лига чемпионов) Аякса было забито более 2,5 голов.

В последних 3 играх (Лига чемпионов) Спортинга было забито более 2,5 голов.

прогноз 1:1

№ Команда И В Н П З П О 1 Аякс 5 5 0 0 16 3 15 2 Спортинг Лиссабон 5 3 0 2 12 8 9 3 Боруссия Дортмунд 5 2 0 3 5 11 6 4 Бешикташ 5 0 0 5 3 14 0



Боруссия Д — Бешикташ

Вторник, 7 ноября, 22:00. Стадион Сигнал Идуна Парк, Дортмунд. Франсуа Летексье (Франция) — главный арбитр встречи.

Боруссия Д довольно неожиданно потеряла шансы на выход в стадию плей-офф уже по итогам пятого тура. Но ничего не поделаешь — теперь немецкой команде нужно сосредоточиться на внутренних турнирах и Лиге Европы. Опуститься на четвертое место у Боруссии Д шансов нет. Вероятно, тренерский штаб проведет ротацию после тяжелой игры против Баварии.

Бешикташ, в свою очередь, так и не смог набрать ни одного балла в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Возможно, именно это будет максимально мотивировать турецкую команду, которая уже не может выиграть четыре встречи кряду. "Черные орлы" идут в середине турнирной таблицы чемпионата Турции, а потому явно находятся не в лучшем психологическом состоянии.

В первом матче между этими командами была зафиксирована победа Боруссии Д со счетом 2:1. К слову, больше команды между собой ни разу не встречались.

Ориентировочные составы:

Боруссия Д: Кобель — Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру — Витсель, Беллингэм — Ройс, Рейна, Вольф — Мален

Бешикташ: Дестаноглу — Розье, Веллинтон, Вида, Мреаш — Пьянич, Хатчинсон, Топал — Геззаль, Батшауи, Ларин

Не сыграют: Мукоко, Брандт, Шмельцер, Морей, Бюрки, Джан — Тейшейра, Торе

Под вопросом: Холанд, Рейна, Азар — Хашич

Интересные факты:

Бешикташ проиграл последние 8 матчей (Лига чемпионов).

Бешикташ пропустил не менее 2 голов в последних 8 матчах (Лига чемпионов).

Боруссия Дортмунд забила более 2,5 голов в последних 10 играх (Лига чемпионов).

В 8 из последних 9 игр (Лига чемпионов) Бешикташа было забито более 2,5 голов.

Боруссия Дортмунд пропустила не менее 3 голов в последних 3 матчах (Лига чемпионов).

Боруссия Дортмунд проиграла последние 3 матча (Лига чемпионов).