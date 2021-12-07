Реал — Интер. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Лиги чемпионов.

В рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Реал на своем поле сыграет против Интера.

Реал — Интер

Вторник, 7 ноября, 22:00. Стадион Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Феликс Брых (Германия) — главный арбитр встречи.

Реал подходит к матчу на первой позиции в группе и уже гарантировал себе выход в стадию плей-офф. Однако команде Карло Анчелотти нужно сохранить первую позицию для более удобного жребия в 1/8. Для этого мадридцам нужно не проиграть в отчетной встрече.

Интер тоже гарантировал себе выход в следующую стадию, но наверняка попытается побороться за первое место. Тем более, команда Симоне Индзаги сейчас находится в хорошей форме и вполне может удивить соперника.

Реал в прошлом туре Лиги чемпионов играл против Шерифа на выезде и взял реванш за поражение на своем поле. Во внутреннем первенстве у команды Карло Анчелотти тоже все идет замечательно — у мадридцев солидный отрыв от преследователей и затяжная победная серия.

Итальянский тренер пока что не спешит часто ротировать состав, предпочитая доверяться костяку из 12-14 человек. Однако в разрезе ближайших встреч стоит говорить об очень серьезной потере — травму в игре против Реала Сосьедад получил Карим Бензема. Француз — определяющий игрок Реала в этом сезоне, а потому без него будет тяжело. Однако не стоит забывать, что Йович в игре с басками отметился голом и результативной передачей, выйдя на замену.

№ Команда И В Н П З П О 1 Реал Мадрид 5 4 0 1 12 3 12 2 Интер 5 3 1 1 8 3 10 3 Шериф 5 2 0 3 6 10 6 4 Шахтер 5 0 1 4 1 11 1



Интер же в прошлой игре Лиги чемпионов принимал на своем поле Шахтер и добился победы со счетом 2:0. Команда Симоне Индзаги, как и Реал, имеет хорошую победную серию в чемпионате, но лишь ведет борьбу за вершину. Интер не пропускает уже в четырех поединках кряду, а потому можно не сомневаться, что игроки максимально уверены в себе.

Статистика личных встреч в этой паре говорит в пользу Реала — мадридцы выиграли четыре последних матча против Интера во всех соревнованиях. Команды выдают довольно результативные игры в последнее время, но смогут ли они показать шоу в очном противостоянии? Большой вопрос.

Помимо Карима Бензема, Карло Анчелотти не может рассчитывать на Дани Себальоса и Гарета Бэйла. У Интера куда больше потерь — Маттео Дармиан, Стефан Де Врей, Хоакин Корреа, Александар Коларов и Андреа Раноккья.

Ориентировочные составы:

Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Алаба, Менди — Вальверде, Камавинга, Кроос — Родриго, Йович, Винисиус

Интер: Ханданович — Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони — Думфрис, Барелла, Брозович, Ваидль, Перишич — Джеко, Мартинес

Не сыграют: Себальос, Бэйл, Бензема — Дармиан, Де Врей, Корреа, Коларов, Раноккья, Эриксен

Тренеры говорят:

Карло Анчелотти, Реал.

"У Симоне Индзаги все хорошо, и у него хорошие отношения с игроками. По крайней мере, я так думаю. По сравнению с первым матчем мы и Интер выросли, стали более убедительными, качественными и последовательными.

Это будет веселая игра, из-за результата не будет давления. Мы играем за первое место, но минимальная цель достигнута. Более легкие соперники в 1/8 финала могут помочь вам, но если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, вы должны победить лучших".

Симоне Индзаги, Интер.

"Думаю, завтрашний матч важен для нас. Мы уже вышли в следующий раунд, как и Реал Мадрид, но мы хотим сыграть отличный матч. Мы хорошо выступили в первом поединке, но этого было недостаточно.

Интер лишь раз побеждал в Мадриде. По хода матча у нас будут тяжелые моменты, когда придется окопаться в обороне, но мы приехали сюда играть с характером и хотим добиться успеха.

Бензема? Карим для них важный игрок, но нам, тренерам, приходится мириться с этими ситуациями. В последнем матче с Реалом Сосьедад Бензема получил травму, и Йович вышел, забив гол и сделав результативную передачу".

Интересные факты:

Реал Мадрид выиграл последние 4 матча против Интера во всех соревнованиях.

В последних 4 играх (Лига чемпионов) Реала было забито более 2,5 голов.

Реал выиграл последние 3 матча (Лига чемпионов).

Интер выиграли последние 3 матча Лига чемпионов.

Реал Мадрид забивал не менее 2 голов в последних 3 матчах (Лига чемпионов).

Интер забивал не менее 2 голов в последних 3 матчах (Лига чемпионов).