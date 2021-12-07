ПСЖ — Брюгге. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ дома сыграет против Брюгге.

ПСЖ — Брюгге

Вторник, 7 декабря, 19:45. Парк де Пренс (Париж). Арбитр матча — Хесус Хиль Мансано (Испания). Трансляция на Megogo.

Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/22 нельзя занести в актив ПСЖ. Команда хоть и обыграла Манчестер Сити в первом поединке, но выглядела намного слабее во второй очной встрече и теряла очки там, где было не позволено это делать. Но второе место дает им право продолжить борьбу за победу в Лиге чемпионов. К слову, на какого бы соперника не вышли парижане, они точно не будут аутсайдерами встречи.

Руководство ПСЖ поставило задачу перед Маурисио Почеттино после перехода в клуб Лионеля Месси — выиграть все турниры, в котором клуб принимает участие. Это оказывает лишнее давление на аргентинского специалиста, ведь тот же Месси не может похвастаться яркой игрой в текущем сезоне, да и другие лидеры не тащат. Килиан Мбаппе вообще "на чемоданах", ведь с большой вероятностью форвард летом окажется в другом клубе. Победа над Брюгге никак не влияет на турнирное положение команды, а вот для их соперника матч будет иметь решающий характер.

Брюгге — главный андердог группы. Эксперты предрекали бельгийцам 0 очков, смотря на мощь соперников. Но все оказалось не так просто. Эдуард Соболь и компания давали бой соперникам. И лишь в одном поединке группового этапа команда развалилась — в пятом туре против Лейпцига — прямого конкурента за место в Лиге Европы. Тот матч завершился со счетом 5:0 в пользу Ред Булла. Хотя шансы все еще есть.

Подопечные Клемана обязаны проявить характер и добыть положительный результат в предстоящем матче. Также им стоит посматривать на параллельную игру, в которой Лейпциг будет меряться силами с Манчестер Сити. Стоять на ничью нельзя. Выиграть будет сложно, но вполне реально.

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Доннарумма — Бернат, Кимпембе, Маркиньос, Хакими — Верратти, Данилу, Паредес — Ди Мария, Месси — Мбаппе

Брюгге: Миньоле — Мата, Хендри, Мехеле, Соболь — Сандра, Вормер, Мбамба — де Кетеларе, Ланг — Дост

Не сыграют: Дракслер, Эррера, Летелье, Неймар — Провиденс

Интересные факты:

- Самая крупная победа ПСЖ над Брюгге датирована 2019 годом. Тогда парижане разгромили соперника со счетом 5:0.

- Первый матч в нынешнем розыгрыше ЛЧ между Брюгге и ПСЖ завершился вничью — 1:1.