Лейпциг — Манчестер Сити. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити в гостях встретится с Лейпцигом.

Лейпциг — Манчестер Сити

Вторник, 7 декабря, 19:45. Ред Булл Арена (Лейпциг). Арбитр матча — Сандро Шерер (Швейцария). Трансляция на Megogo.

Матч против "горожан" из Англии станет решающим для Лейпцига в борьбе за третью строчку в группе Лиги чемпионов. Чтобы быть уверенным в продолжении евровесны, команде необходимо забирать три очка дома. Ведь в параллельном матче Брюгге будет противостоять ПСЖ, а как известно, французский клуб сейчас "штормит", и бельгийцы могу надеяться на позитивный результат.

Лейпциг, в свою очередь, находится в более комфортном положении, но даже ничья, в случае победы Брюгге, отправит их улучшать результаты в Бундеслиге. Важно и то, что РБ подходит к важнейшему матчу в ЛЧ с тренером с приставкой и.о — Ахимом Байерлорцером. После череды неудач на внутренней арене, Джесси Марш был уволен. И правда, результаты команды были катастрофичными — 11 место. А ведь в прошлом сезоне "быки" бились за чемпионство.

Манчестер Сити комфортно себя чувствует перед очным матчем с Лейпцигом, ведь решил задачу выхода из группы ЛЧ, причем с первого места за тур до финиша. Да и в чемпионате все идет более чем гладко, хотя конкуренция с Ливерпулем, уверены, будет продолжаться до самых последних туров.

Интрига за первое место в группе была убита в прошлом туре, когда команда Пепа Гвардиолы дома одолела ПСЖ со счетом 2:1 и набрала 12 очков, что позволяет им приехать на выездной поединок в Германию не основным составом. Прогнозируем, что игровую практику в этой встрече получат Александр Зинченко, Натан Аке, Фернандиньо и другие игроки, преимущественно начинающие матчи на скамейке запасных.

Ориентировочный состав:

Лейпциг: Гулачи — Анхелиньо, Гвардиол, Клостерманн, Мукиеле — Форсберг, Кампль, Лаймер, Нкунку — Броби, Силва

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Аке, Диаш, Зинченко — Гюндоган, Родри, Фернандиньо — Марез, Силва — Жезус.

Не сыграют: Мориба, Новоа, Ольмо, Орбан, Поульсен, Сараччи, Хальстенберг — Дилап, Менди, Торрес...

Интересные факты:

- Лейпциг подходит к матчу против Манчестер Сити с трехматчевой проигрышной серией в чемпионате.

- Манчестер Сити добыл победу в семи поединках подряд во всех турнирах.

- Первая встреча между Лейпцигом и Манчестер Сити на Этихаде завершилась победой "горожан" со счетом 6:3.