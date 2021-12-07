Порту — Атлетико. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Лиги чемпионов.

Португальский Порту в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА примет на своем поле мадридский Атлетико.

Порту — Атлетико

Вторник, 7 декабря, 22:00. Стадион Драгау, Порту. Главный арбитр встречи — Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

Ситуация в группе B перед последним туром группового этапа накалена до предела, так как остался всего один билет в плей-офф Лиги чемпионов, а пропуск в Лигу Европы скорее видится в качестве утешительного приза средней по степени удачливости команде. Португальский Порту, на данный момент, находится ближе Милана и мадридского Атлетико к тому, чтобы выйти в следующий раунд главного клубного турнира Старого Света, однако в домашней игре против "матрасников" на Драгау ему будет очень непросто. Единственная победа "драконов" в текущем розыгрыше пришлась как раз на матч на домашней арене против представителя Италии (1:0), что позволило немного сместить акцент в сторону от разгрома от Ливерпуля (1:5).

Так как Атлетико имеет на один набранный балл меньше, чем подопечные Сержиу Консейсау, а также уступает Милану за счет дополнительных показателей, то коллектив Диего Симеоне будет в этой игре устраивать исключительно победа, если они конечно же не хотят трястись в ожидании завершения игры в Милане. Удивительно, но три своих последних еврокубковых игры Атлетико проиграл, что нашло отображение и выступлениях на внутренней арене, где "кольчонерос" идут только на четвертой позиции, и уже на 10 очков, на фоне мадридского Реала, отстают от графика защиты чемпионского титула. К слову, проиграли "матрасники" и на прошлых выходных, на своем поле уступив Мальорке (1:2). А вот Порту, наоборот, обыграл Портимоненси (3:0), благодаря чему продолжил делить первую строчку с лиссабонской Бенфикой.

№ Команда И В Н П З П О 1 Ливерпуль 5 5 0 0 15 5 15 2 Порту 5 1 2 2 3 8 5 3 Милан 5 1 1 3 5 7 4 4 Атлетико 5 1 1 3 4 7 4



Ориентировочные составы:

Порту: Кошта — Венделл, Мбемба, Кардозу, Сануси — Отавио, Оливейр, Груич, Диас — Эванилсон, Тареми.

Атлетико: Облак — Триппьер, Врсалько, Эрмосо, Лоди — де Пауль, Коке, Льоренте, Лемар — Гризманн, Суарес.

Под вопросом: Пепе, Жоау Мариу, Маркано, Консейсау, Рамос — Шапонич.

Не сыграют: Урибе — Фелипе, Савич.

Интересные факты:

В 10 из 12 последних домашних матчей в Лиге чемпионов Порту забивал после перерыва.

В 6 из 7 последних матчей данного турнира Атлетико не забивал в первом тайме.

Антуан Гризманн (Атлетико) забил три из четырех голов своей команды в текущем розыгрыше.

В 9 из 11 последних матчей Атлетико в Лиге чемпионов команде не пробивал ТБ 2.5.

История противостояний:

Всего матчей: 9 (2 победы Порту, 4 ничьих, 3 победы Атлетико);

На поле Порту: 4 матча (1 победа Порту, 2 ничьих, 1 победа Атлетико);

Разница мячей: 9 – 8

Наиболее результативный матч: ничья 2:2 (2009/10).