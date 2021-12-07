Порту — Атлетико. Накануне

Португальский Порту в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА примет на своем поле мадридский Атлетико.
Порту — Атлетико
Вторник, 7 декабря, 22:00. Стадион Драгау, Порту. Главный арбитр встречи — Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).
Ситуация в группе B перед последним туром группового этапа накалена до предела, так как остался всего один билет в плей-офф Лиги чемпионов, а пропуск в Лигу Европы скорее видится в качестве утешительного приза средней по степени удачливости команде. Португальский Порту, на данный момент, находится ближе Милана и мадридского Атлетико к тому, чтобы выйти в следующий раунд главного клубного турнира Старого Света, однако в домашней игре против "матрасников" на Драгау ему будет очень непросто. Единственная победа "драконов" в текущем розыгрыше пришлась как раз на матч на домашней арене против представителя Италии (1:0), что позволило немного сместить акцент в сторону от разгрома от Ливерпуля (1:5).
Так как Атлетико имеет на один набранный балл меньше, чем подопечные Сержиу Консейсау, а также уступает Милану за счет дополнительных показателей, то коллектив Диего Симеоне будет в этой игре устраивать исключительно победа, если они конечно же не хотят трястись в ожидании завершения игры в Милане. Удивительно, но три своих последних еврокубковых игры Атлетико проиграл, что нашло отображение и выступлениях на внутренней арене, где "кольчонерос" идут только на четвертой позиции, и уже на 10 очков, на фоне мадридского Реала, отстают от графика защиты чемпионского титула. К слову, проиграли "матрасники" и на прошлых выходных, на своем поле уступив Мальорке (1:2). А вот Порту, наоборот, обыграл Портимоненси (3:0), благодаря чему продолжил делить первую строчку с лиссабонской Бенфикой.
Ориентировочные составы:
Порту: Кошта — Венделл, Мбемба, Кардозу, Сануси — Отавио, Оливейр, Груич, Диас — Эванилсон, Тареми.
Атлетико: Облак — Триппьер, Врсалько, Эрмосо, Лоди — де Пауль, Коке, Льоренте, Лемар — Гризманн, Суарес.
Под вопросом: Пепе, Жоау Мариу, Маркано, Консейсау, Рамос — Шапонич.
Не сыграют: Урибе — Фелипе, Савич.
Интересные факты:
В 10 из 12 последних домашних матчей в Лиге чемпионов Порту забивал после перерыва.
В 6 из 7 последних матчей данного турнира Атлетико не забивал в первом тайме.
Антуан Гризманн (Атлетико) забил три из четырех голов своей команды в текущем розыгрыше.
В 9 из 11 последних матчей Атлетико в Лиге чемпионов команде не пробивал ТБ 2.5.
История противостояний:
Всего матчей: 9 (2 победы Порту, 4 ничьих, 3 победы Атлетико);
На поле Порту: 4 матча (1 победа Порту, 2 ничьих, 1 победа Атлетико);
Разница мячей: 9 – 8
Наиболее результативный матч: ничья 2:2 (2009/10).
прогноз 1:0