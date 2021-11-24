Лига чемпионов. Группа С. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонсы поединков Лиги чемпионов.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов турецкий Бешикташ примет на своем поле амстердамский Аякс, а лиссабонский Спортинг проведет домашнюю встречу против дортмундской Боруссии.

Бешикташ — Аякс

Среда, 24 ноября, 19:45. Водафон Парк, Стамбул. Главный арбитр — Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина).

Коллектив Эрика тен Хага уже успел застолбить за собой место в раунде плей-офф благодаря феноменальным результатам в предыдущих матчах. В ворота Аякса в текущей кампании Лиги чемпионов отправилось всего два мяча, и при этом ни один из них не был записан на счет следующего соперника нидерландского коллектива на пути к абсолютному триумфу на групповом этапе. Потеснить с первой строчки турнирной таблицы "аяксидов" имеет возможность только лиссабонский Спортинг, но для этого чемпионам Португалии необходимо обыграть конкурентов в матче последнего тура с разницей в более чем четыре мяча, что видится фактически невозможным. Впрочем, поверить в то, что Аякс будет тянуть до последнего в вопросе победы в квартете, так маловероятно.

Игровые кондиции Бешикташа нынче выглядят отвратительно как на международной, так и на внутренней аренах. Команда Серджена Ялчина пропустила не менее двух голов в каждом из матчей текущей еврокубковой кампании, а от Спортинга, так и вовсе, не менее четырех, и при этом ответила лишь дважды своим обидчикам. Очевидно, что с нулем очков и разницей забитых и пропущенных мячей с португальским коллективом на уровне 1:8, делать в следующем раунде хотя бы какого-нибудь еврокубка попросту нечего. Можно лишь попробовать потеснить "шмелей", но для этого надо побеждать дважды в оставшихся играх. Для девятой, на данный момент, команды турецкой Суперлиги, такая задача выглядит фантастически сложной.

Ориентировочные составы:

Бешикташ: Дестаноглу — Розье, Вида, Монтеро, Умут Мераш — Хатчинсон, Пьянич, Геззаль, Алекс Тейшейра, Н'Куду — Ларин.

Аякс: Пасвеер — Мазрауи, Тимбер, Мартинес, Блинд — Ренсх, Бергейс, Гравенбeрх — Антони, Алле, Tадич.

Не сыграют: Н'Сакаля, Соуза — Альварес, Клайбер, Кудус, Стекеленбург.

Под вопросом: Рыдван Йылмаз — Тимбер

Интересные факты:

Бешикташ проиграл в семи последних матчах Лиги чемпионов УЕФА.

Аякс победил в предыдущих четырех играх данного турнира.

Амстердамский клуб забивал во время этой успешной серии не менее двух мячей за игру.

Нападающий "аяксидов" Себастьян Алле забил уже семь голов в текущем розыгрыше.

прогноз 0:3

Спортинг — Боруссия Д

Среда, 24 ноября, 22:00. Жозе Альваладе, Лиссабон. Главный арбитр — Карлос дель Серро (Испания).

Безусловно ключевая игра в плане борьбы за итоговую вторую строчку в данном квартете пройдет вечером в столице Португалии, а определить в ней фаворита будет сложно по той причине, что команды подошли к ней с равными показателями по набранным очкам. Однако, коллектив Марко Розе будет иметь небольшое преимущество за счет домашней победы над "львами" в первом круге (1:0), даже несмотря на катастрофическую разницу забитых и пропущенных мячей в целом (4:8). Это "шмели" так неудачно провели спаренные дуэли против амстердамского Аякса (1:7 — общий счет), поэтому теперь рискуют расхлебывать последствия негативных выступлений уже в ближайшем будущем.

Дортмунд не особо впечатляет своей игрой в новом сезоне, однако одну из своих двух побед в Лиге чемпионов он добыл все-таки хотя бы против одного из прямых конкурентов, чего не скажешь о Спортинге, издевавшимся исключительно над аморфным Бешикташем (8:1 — по сумме двух матчей). На внутренней арене немецкий коллектив все также преследует мюнхенскую Баварию, а чемпионы Португалии идут вровень с Порту по количеству набранных очков. Ключевой момент — Спортинг мало забивает, если речь не идет о турецких "орлах" в соперниках разумеется, и это может сыграть против команды Рубена Аморима уже в предстоящей игре.

Ориентировочные составы:

Спортинг: Адан — Инасиу, Коатес, Феддаль — Порро, Палинья, Нунес, Рейс — Сарабия, Паулинью, Гонсалвеш.

Боруссия Д: Кобель — Менье, Аканжи, Понграчич, Геррейру — Витсель, Беллингем — Брандт, Ройс, Азар — Мален.

Не сыграют: Кабрал, Винагре – Дауд, Холанд, Хуммельс, Морей, Рейна, Шмельцер, Вольф.

Под вопросом: … – Мукоко, Шульц.

Интересные факты:

Боруссия Д забивала первой в 9 из 12 последних матчей со своим участием.

Спортинг не забивал во втором тайме в 7 из 10 предыдущих встреч в данном турнире.

Дортмундский клуб побеждал в трех последних личных встречах против "львов".

прогноз 1:2