Лига чемпионов. Группа С. Накануне

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов турецкий Бешикташ примет на своем поле амстердамский Аякс, а лиссабонский Спортинг проведет домашнюю встречу против дортмундской Боруссии.
Бешикташ — Аякс
Среда, 24 ноября, 19:45. Водафон Парк, Стамбул. Главный арбитр — Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина).
Коллектив Эрика тен Хага уже успел застолбить за собой место в раунде плей-офф благодаря феноменальным результатам в предыдущих матчах. В ворота Аякса в текущей кампании Лиги чемпионов отправилось всего два мяча, и при этом ни один из них не был записан на счет следующего соперника нидерландского коллектива на пути к абсолютному триумфу на групповом этапе. Потеснить с первой строчки турнирной таблицы "аяксидов" имеет возможность только лиссабонский Спортинг, но для этого чемпионам Португалии необходимо обыграть конкурентов в матче последнего тура с разницей в более чем четыре мяча, что видится фактически невозможным. Впрочем, поверить в то, что Аякс будет тянуть до последнего в вопросе победы в квартете, так маловероятно.
Игровые кондиции Бешикташа нынче выглядят отвратительно как на международной, так и на внутренней аренах. Команда Серджена Ялчина пропустила не менее двух голов в каждом из матчей текущей еврокубковой кампании, а от Спортинга, так и вовсе, не менее четырех, и при этом ответила лишь дважды своим обидчикам. Очевидно, что с нулем очков и разницей забитых и пропущенных мячей с португальским коллективом на уровне 1:8, делать в следующем раунде хотя бы какого-нибудь еврокубка попросту нечего. Можно лишь попробовать потеснить "шмелей", но для этого надо побеждать дважды в оставшихся играх. Для девятой, на данный момент, команды турецкой Суперлиги, такая задача выглядит фантастически сложной.
Ориентировочные составы:
Бешикташ: Дестаноглу — Розье, Вида, Монтеро, Умут Мераш — Хатчинсон, Пьянич, Геззаль, Алекс Тейшейра, Н'Куду — Ларин.
Аякс: Пасвеер — Мазрауи, Тимбер, Мартинес, Блинд — Ренсх, Бергейс, Гравенбeрх — Антони, Алле, Tадич.
Не сыграют: Н'Сакаля, Соуза — Альварес, Клайбер, Кудус, Стекеленбург.
Под вопросом: Рыдван Йылмаз — Тимбер
Интересные факты:
Бешикташ проиграл в семи последних матчах Лиги чемпионов УЕФА.
Аякс победил в предыдущих четырех играх данного турнира.
Амстердамский клуб забивал во время этой успешной серии не менее двух мячей за игру.
Нападающий "аяксидов" Себастьян Алле забил уже семь голов в текущем розыгрыше.
прогноз 0:3
Спортинг — Боруссия Д
Среда, 24 ноября, 22:00. Жозе Альваладе, Лиссабон. Главный арбитр — Карлос дель Серро (Испания).
Безусловно ключевая игра в плане борьбы за итоговую вторую строчку в данном квартете пройдет вечером в столице Португалии, а определить в ней фаворита будет сложно по той причине, что команды подошли к ней с равными показателями по набранным очкам. Однако, коллектив Марко Розе будет иметь небольшое преимущество за счет домашней победы над "львами" в первом круге (1:0), даже несмотря на катастрофическую разницу забитых и пропущенных мячей в целом (4:8). Это "шмели" так неудачно провели спаренные дуэли против амстердамского Аякса (1:7 — общий счет), поэтому теперь рискуют расхлебывать последствия негативных выступлений уже в ближайшем будущем.
Дортмунд не особо впечатляет своей игрой в новом сезоне, однако одну из своих двух побед в Лиге чемпионов он добыл все-таки хотя бы против одного из прямых конкурентов, чего не скажешь о Спортинге, издевавшимся исключительно над аморфным Бешикташем (8:1 — по сумме двух матчей). На внутренней арене немецкий коллектив все также преследует мюнхенскую Баварию, а чемпионы Португалии идут вровень с Порту по количеству набранных очков. Ключевой момент — Спортинг мало забивает, если речь не идет о турецких "орлах" в соперниках разумеется, и это может сыграть против команды Рубена Аморима уже в предстоящей игре.
Ориентировочные составы:
Спортинг: Адан — Инасиу, Коатес, Феддаль — Порро, Палинья, Нунес, Рейс — Сарабия, Паулинью, Гонсалвеш.
Боруссия Д: Кобель — Менье, Аканжи, Понграчич, Геррейру — Витсель, Беллингем — Брандт, Ройс, Азар — Мален.
Не сыграют: Кабрал, Винагре – Дауд, Холанд, Хуммельс, Морей, Рейна, Шмельцер, Вольф.
Под вопросом: … – Мукоко, Шульц.
Интересные факты:
Боруссия Д забивала первой в 9 из 12 последних матчей со своим участием.
Спортинг не забивал во втором тайме в 7 из 10 предыдущих встреч в данном турнире.
Дортмундский клуб побеждал в трех последних личных встречах против "львов".
прогноз 1:2