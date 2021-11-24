Ливерпуль — Порту. Накануне

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют вашему вниманию анонс матча Лиги чемпионов.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль примет на своем поле Порту.

Ливерпуль — Порту

Среда, 24 ноября, 22:00. Энфилд Роуд, Ливерпуль. Главный арбитр — Феликс Цвайер (Германия).

Победа над Атлетико в минувшем туре позволила Ливерпулю решить все задачи на групповом этапе. Мерсисайдцы гарантировали первую строчку в группе В, а потому встреча с Порту уже не будет иметь для них турнирного значения. Наверняка главный тренер "красных" Юрген Клопп не станет играть основным составом в оставшихся двух поединках группы и предоставит возможность проявить себя резервистам и молодым игрокам.

Турнирная таблица:

№ Команда И В Н П З П О 1 Ливерпуль 4 4 0 0 13 5 12 2 Порту 4 1 2 1 3 6 5 3 Атлетико 4 1 1 2 4 6 4 4 Милан 4 0 1 3 4 7 1



Для Порту же этот поединок имеет крайне важное значение. "Драконы" на данный момент занимают вторую строчку в таблице, опережая Атлетико на один пункт и Милан – на три. Поскольку ни одна из оставшихся команд не утратила шансов на выход в плей-офф, успех в этом матче позволил бы португальцам серьезно упрочнить свои шансы перед решающим поединком с Атлетико.

Встреча команд во втором туре завершилась разгромной победой Ливерпуля со счетом 5:1. Более того, из последних пяти матчей Порту лишь раз удалось избежать поражения, сыграв в нулевую ничью.

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон – Уильямс, Конате, Филлипс, Цимикас – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Мортон – Салах, Ориги, Минамино.

Порту: Кошта – Мариу, Пепе, Мбемба, Сануси – Отавио, Урибе, Оливейра, Диас – Еванилсон, Тареми.

Не сыграют: Фирмино, Эллиотт, Гомес, Джонс – …

Под вопросом: Кейта, Жота, Милнер, Робертсон – …

Интересные факты:

Ливерпуль выиграл последние четыре матча в Лиге чемпионов.

Ливерпуль выиграл пять из последних шести встреч с Порту во всех турнирах.

В последних 5 из 6 матчей Порту в Лиге чемпионов было забито менее 2,5 голов.

Ливерпуль забил не менее двух голов в последних четырех матчах.