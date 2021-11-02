Лига чемпионов. Группа G. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете G.

Противостояния четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА для группы G ознаменуются домашним матчем Вольфсбурга против РБ Зальцбурга, а также игрой между Севильей и Лиллем.

№ Команда И В Н П З П О 1 РБ Зальцбург 3 2 1 0 6 3 7 2 Севилья 3 0 3 0 2 2 3 3 Лилль 3 0 2 1 1 2 2 4 Вольфсбург 3 0 2 1 2 4 2

Вольфсбург — РБ Зальцбург

Вторник, 2 ноября, 19:45. Фольксваген-Арена, Вольфсбург. Главный арбитр - Артур Диаш (Португалия). Прямая трансляция на Megogo.

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Вольфсбург уступил Зальцбургу (1:3), а затем было поражение от Фрайбурга (0:2) в Бундеслиге, что побудило руководство немецкого клуба уволить главного тренера команды Марка ван Боммеля, на смену которому пришел Флориан Кофельдт, ранее тренировавший Вердер, что вызвало негативную реакцию среди болельщиков.

Несмотря на это Вольфсбург выиграл первую встречу с новым наставником, обыграв в гостях леверкузенский Байер (2:0), что позволило команде занять восьмое место в турнирной таблице немецкого чемпионата. Однако в Европе ситуация посложнее — у "волков" только два очка после трех игр, но впереди идут Севилья и Лилль, у которых три и два балла соответственно, так что шансы на успешную еврокубковую кампанию все еще есть.

Зальцбург лидирует в группе с семью набранными очками, расписав мировую с Севильей (1:1), а затем взяв по три балла в матчах с Лиллем (2:1) и Вольфсбургом (3:1). Таким образом, что бы не произошло на этой неделе, австрийская команда останется на вершине квартета, но у нас нет сомнений в том, что Зальцбург хочет победить и досрочно решить вопрос выхода в плей-офф.

После встречи с немецким клубом, подопечные Маттиаса Яйссле выиграли два матча — один в Кубке Австрии, а второй в чемпионате, а также расписали одну ничью. После 13 игр у Зальцбурга 35 очков и уверенное первое место в турнирной таблице чемпионата Австрии с отрывом от Штурма в 12 баллов.

Что касается кадровой ситуации, то у Вольфсбурга сразу пять игроков находятся в лазарете, а именно защитники Виллиам и Жером Руссийон, полузащитник Ксавье Шлагер, а также нападающие Лука Вальдшмидт и Баштош Бьялек. Помимо них под вопросом на игру остаются хавбек Адмир Мехмеди и форвард Воут Вегхорст. У Зальцбурга также достаточно проблем — травмированы защитники Омар Соле и Камиль Пятковски, полузащитник Златко Юнузович, а также нападающие Секу Койта и Беньямин Шешко. Помимо них дисквалификация у хавбека Николаса Капальдо.

Ориентировочные составы команд

Вольфсбург: Кастеелс — Мбабу, Лакруа, Брукс, Отавио — Арнольд, Гилавоги, Вранкс — Герхардт, Лукебакио, Нмеча.

РБ Зальцбург: Кен — Кристенсен, Онгуене, Вебер, Ульмер — Сучич, Камара, Зайвальд — Ааронсон — Адейеми, Окафор.

Не сыграют: Виллиам, Руссийон, Шлагер, Вальдшмидт, Бьялек — Соле, Пятковски, Юнузович, Койта, Шешко.

Под вопросом: Мехмеди, Вегхорст.

Дисквалификация: Капальдо.

прогноз 0:1

Севилья — Лилль

Вторник, 2 ноября, 22:00. Рамон Санчес-Писхуан, Севилья. Главный арбитр - Иштван Ковач (Румыния). Прямая трансляция на Megogo.

Севилья и Лилль еще не побеждали в этом розыгрыше Лиги чемпионов, но несмотря на это обе команды имеют хорошие шансы на проход в плей-офф турнира. У испанской команды три набранных очка после трех ничейных результатов, а у Лилля одно поражение и две ничьи, что принесло им два балла и третье место в группе.

После ничьи 0:0 с Лиллем в Лиге чемпионов, Севилья одержала две победы в Ла Лиге над Леванте (5:3) и Осасуной (2:0), а также поделила очки с Мальоркой (1:1). Беспроигрышная серия "нервионцев" достигла уже пяти матчей, а что еще более интересно — команда Хулена Лопетеги выиграла семь из восьми последних домашних матчей во всех турнирах.

Лилль в свою очередь проваливает старт сезона после чемпионства во французской Лиге 1 в прошлой кампании. В последних матчах после Севильи, "доги" расписали мировую с Брестом (1:1), а также уступили ПСЖ (1:2). После 12 игр у Лилля только 15 набранных очков и 11 место в турнирной таблице.

Если говорить о кадровой ситуации, то у Севильи в лазарете находятся защитники Карим Рекик и Гонсалу Монтиэль, полузащитник Томас Дилейни, а также нападающий Алехандро Гомес. Возможно, кто-то из них успеет восстановиться к матчу с французским чемпионом, но это маловероятно. У "догов" только двое выбывших из игры — это травмированный вратарь Леонардо и защитник Свен Ботман.

Что касается личных встреч, то между собой команды провели четыре поединка, из которых два выиграли французы, а одну — испанцы. Еще одна встреча закончилась нулевой ничьей в этой Лиге чемпионов.

Ориентировочные составы команд

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья — Ракитич, Фернандо, Хордан — Ламела, Окампос, Эн-Несири.

Лилль: Грбич — Челик, Фонте, Джало, Рейнилдо — Иконе, Санчеш, Андре, Гомес — Йылмаз, Дэвид.

Не сыграют: Рекик, Монтиэль, Дилейни, Гомес — Леонардо, Ботман.