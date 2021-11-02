Лига чемпионов. Группа H. Накануне

Во вторник, 2 ноября, в группе H пройдут матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. В рамках этого игрового дня Челси отправится в гости к Мальме, а Ювентус примет на своем поле Зенит.
|№
|
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1
|
|Ювентус
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|9
|2
|
|Челси
|3
|2
|0
|1
|5
|1
|6
|3
|
|Зенит
|3
|1
|0
|2
|4
|2
|3
|4
|
|Мальме
|3
|0
|0
|3
|0
|11
|0
Мальме — Челси
Вторник, 2 ноября, 19:45. Эледа, Мальме. Арбитр – Феликс Брых (Германия). Трансляция на Megogo.
Первая встреча команд в Лондоне завершилась уверенной победой Челси со счетом 4:0 и показала реальный расклад сил в этой паре. Подопечные Томаса Тухеля продолжили серию успешных результатов на домашней арене, обыграв Норвич и Ньюкасл с суммарным счетом 10:0, а также пройдя Саутгемптон в Кубке лиги. "Синие" лидируют в турнирной таблице АПЛ и имеют хорошие шансы не только повторить успехи прошлого сезона, но – и добиться большего.
Мальме также этот отрезок в национальном первенстве может занести себе в актив. "Небесно-голубые" набрали семь очков в трех матчах чемпионата Швеции и лидируют в таблице. Но в Лиге чемпионов их дела идут не так радужно, а команда идет на последнем месте в группе без единого очка или забитого гола.
Челси подходит к этой встрече с рядом кадровых проблем и без номинальных центрфорвардов. К травмированным Тимо Вернеру и Ромелу Лукаку добавился Матео Ковачич, но вряд ли это помешает лондонцам добиться успеха.
Ориентировочные составы:
Мальме: Далин – Ахмедходжич, Нильсен, Брорссон – Ларссон, Пенья, Инносент, Кристиансен, Ольссон – Бирманцевич, Чолак.
Челси: Аррисабалага – Чалоба, Кристенсен, Рюдигер – Аспиликуэта, Сауль, Жоржиньо, Чилвелл – Хадсон-Одои, Зийех – Хаверц.
Не сыграют: Кнудсен, Тойвонен, Сейдиу – Вернер, Лукаку, Ковачич.
Под вопросом: Беймо – Пулишич, Маунт.
Интересные факты:
Мальме проигрывал оба тайма в трех последних матчах в Лиге чемпионов.
Мамьме уступил в четырех последних матчах в Лиге чемпионов.
Челси побеждал во всех трех матчах против Мальме.
Мальме пропускал не менее трех голов в трех последних матчах в Лиге чемпионов.
прогноз 0:2
Ювентус — Зенит
Вторник, 2 ноября, 22:00. Альянц, Турин. Арбитр – Алехандро Эрнандес (Испания). Трансляция на Megogo.
С момента встречи в Санкт-Петербурге, когда минимальную победу одержал Ювентус, команды по-разному выступали в национальных первенствах. Туринский клуб в трех последующих поединках не одержал ни одной победы, сыграв вничью с Интером и потерпев поражения от Сассуоло и Вероны. Подопечные Массимилиано Аллегри находятся в середине турнирной таблицы Серии А и далеки от борьбы за чемпионский титул, однако дела команды в Лиге чемпионов идут хорошо. Успех в ответной встрече с питерцами позволит "старой синьоре" окончательно решить вопрос выхода в раунд плей-офф и сосредоточиться на других задах.
Зенит же за последние недели набрал хорошую форму, добыл разгромные победы над Спартаком (7:1) и Динамо (4:1) и уверенно лидирует в чемпионате. Однако в Лиге чемпионов команда вряд ли может рассчитывать на нечто большее, чем третье место. Статистика личных встреч с Юве и выступлений в еврокубках в целом находится явно не стороне команды Сергея Семака, а потому не стоит ожидать, что она сможет создать проблемы "бьянконери".
Ориентировочные составы:
Ювентус: Щесны – Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини, Сандро – Кьеза, Бентанкур, Локателли, Рабио – Мората, Дибала.
Зенит: Крицюк – Ловрен, Чистяков, Ракицкий – Сутормин, Кузяев, Вендел, Караваев – Мостовой, Азмун, Клаудиньо.
Не сыграют: Де Шильо, Рэмси, Бернардески – Оздоев, Сантос.
Под вопросом: Кин – Малком.
Интересные факты:
Ювентус выиграл 8 из 9 последних матчей в Лиге чемпионов.
Ювентус сохранил свои ворота сухими в 5 пяти из 7 последних матчей в Лиге чемпионов.
Зенит проиграл 5 из 6 последних матчей в Лиге чемпионов.
Ювентус не пропустил ни разу в трех предыдущих матчах с Зенитом.
прогноз 1:0