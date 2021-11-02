Лига чемпионов. Группа H. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонсы матчей Лиги чемпионов.

Во вторник, 2 ноября, в группе H пройдут матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. В рамках этого игрового дня Челси отправится в гости к Мальме, а Ювентус примет на своем поле Зенит.

№ Команда И В Н П З П О 1 Ювентус 3 3 0 0 5 0 9 2 Челси 3 2 0 1 5 1 6 3 Зенит 3 1 0 2 4 2 3 4 Мальме 3 0 0 3 0 11 0

Мальме — Челси

Вторник, 2 ноября, 19:45. Эледа, Мальме. Арбитр – Феликс Брых (Германия). Трансляция на Megogo.

Первая встреча команд в Лондоне завершилась уверенной победой Челси со счетом 4:0 и показала реальный расклад сил в этой паре. Подопечные Томаса Тухеля продолжили серию успешных результатов на домашней арене, обыграв Норвич и Ньюкасл с суммарным счетом 10:0, а также пройдя Саутгемптон в Кубке лиги. "Синие" лидируют в турнирной таблице АПЛ и имеют хорошие шансы не только повторить успехи прошлого сезона, но – и добиться большего.

Мальме также этот отрезок в национальном первенстве может занести себе в актив. "Небесно-голубые" набрали семь очков в трех матчах чемпионата Швеции и лидируют в таблице. Но в Лиге чемпионов их дела идут не так радужно, а команда идет на последнем месте в группе без единого очка или забитого гола.

Челси подходит к этой встрече с рядом кадровых проблем и без номинальных центрфорвардов. К травмированным Тимо Вернеру и Ромелу Лукаку добавился Матео Ковачич, но вряд ли это помешает лондонцам добиться успеха.

Ориентировочные составы:

Мальме: Далин – Ахмедходжич, Нильсен, Брорссон – Ларссон, Пенья, Инносент, Кристиансен, Ольссон – Бирманцевич, Чолак.

Челси: Аррисабалага – Чалоба, Кристенсен, Рюдигер – Аспиликуэта, Сауль, Жоржиньо, Чилвелл – Хадсон-Одои, Зийех – Хаверц.

Не сыграют: Кнудсен, Тойвонен, Сейдиу – Вернер, Лукаку, Ковачич.

Под вопросом: Беймо – Пулишич, Маунт.

Интересные факты:

Мальме проигрывал оба тайма в трех последних матчах в Лиге чемпионов.

Мамьме уступил в четырех последних матчах в Лиге чемпионов.

Челси побеждал во всех трех матчах против Мальме.

Мальме пропускал не менее трех голов в трех последних матчах в Лиге чемпионов.

прогноз 0:2

Ювентус — Зенит

Вторник, 2 ноября, 22:00. Альянц, Турин. Арбитр – Алехандро Эрнандес (Испания). Трансляция на Megogo.

С момента встречи в Санкт-Петербурге, когда минимальную победу одержал Ювентус, команды по-разному выступали в национальных первенствах. Туринский клуб в трех последующих поединках не одержал ни одной победы, сыграв вничью с Интером и потерпев поражения от Сассуоло и Вероны. Подопечные Массимилиано Аллегри находятся в середине турнирной таблицы Серии А и далеки от борьбы за чемпионский титул, однако дела команды в Лиге чемпионов идут хорошо. Успех в ответной встрече с питерцами позволит "старой синьоре" окончательно решить вопрос выхода в раунд плей-офф и сосредоточиться на других задах.

Зенит же за последние недели набрал хорошую форму, добыл разгромные победы над Спартаком (7:1) и Динамо (4:1) и уверенно лидирует в чемпионате. Однако в Лиге чемпионов команда вряд ли может рассчитывать на нечто большее, чем третье место. Статистика личных встреч с Юве и выступлений в еврокубках в целом находится явно не стороне команды Сергея Семака, а потому не стоит ожидать, что она сможет создать проблемы "бьянконери".

Ориентировочные составы:

Ювентус: Щесны – Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини, Сандро – Кьеза, Бентанкур, Локателли, Рабио – Мората, Дибала.

Зенит: Крицюк – Ловрен, Чистяков, Ракицкий – Сутормин, Кузяев, Вендел, Караваев – Мостовой, Азмун, Клаудиньо.

Не сыграют: Де Шильо, Рэмси, Бернардески – Оздоев, Сантос.

Под вопросом: Кин – Малком.

Интересные факты:

Ювентус выиграл 8 из 9 последних матчей в Лиге чемпионов.

Ювентус сохранил свои ворота сухими в 5 пяти из 7 последних матчей в Лиге чемпионов.

Зенит проиграл 5 из 6 последних матчей в Лиге чемпионов.

Ювентус не пропустил ни разу в трех предыдущих матчах с Зенитом.