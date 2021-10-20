Барселона — Динамо. Накануне

Football.ua представляет анонс третьего тура Лиги чемпионов между Барселоной и киевским Динамо.

Киевское Динамо в третьем туре Лиги чемпионов попытается отобрать очки у Барселоны в выездном матче на Камп Ноу.

Барселона — Динамо

Среда, 20 октября, 19:45. Камп Ноу, Барселона. Клеман Тюрпен (Франция) — главный арбитр встречи. Трансляция на видеоплатформе MEGOGO.

Групповой этап Лиги чемпионов близится к своему экватору, половина команд уже отыграла свои третьи матчи, а половине только предстоит это сделать. Киевскому Динамо будет необходимо сыграть непростой поединок против Барселоны. Рассчитывать на то, что со стороны игроков Барсы будет какая-то недооценка не стоит, ведь каталонский клуб умудрился проиграть в первых двух турах Баварии и Бенфике. Такого, кстати, с "сине-гранатовыми" не происходило с 2000-го года.

Эти два матча между Динамо и Барселоной дадут ответ на вопрос, какая из команд продолжит борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов, а какая может сосредоточиться исключительно на борьбе за Лигу Европы. У динамо в турнирной таблице один балл, у Барсы — ноль.

Только ленивый сейчас не говорит о проблемах Барселоны и о том, насколько тяжело клуб переживает уход своей легенды Лионеля Месси. Это, конечно же, не безосновательно. Команда Рональда Кумана продолжает искать свою игру и результаты "блаугранас" совсем не радуют ее болельщиков. Трудно вспомнить, когда Барселона была настолько уязвимой и тяжело предположить, будет ли она настолько же разобранной в следующих сезонах.

Наверное, нет. Все-таки сейчас у Барселоны явно наметилась смена поколений и старая гвардия в лице Пике, Альбы, Бускетса скоро уйдет, а на передовые роли выйдет молодая кровь с Ансу Фати, Педри и Фрэнки Де Йонгом. Другой вопрос, настолько ли слаба нынешняя Барселона, чтобы терять очки с киевским Динамо?

Барса точно будет фаворитом данного противостояния, но это не значит, что шансы киевлян выглядят настолько плачевно, тем более в оборонительной линии мы не увидим Рональда Араухо по причине травмы и Эрика Гарсию по причине дисквалификации. Также не помощники Барселоне в этом противостоянии Брайтвейт, Педри и Дембеле.

У Динамо новых потерь нет, в лазарете находятся футболисты, которые уже достаточно давно там прописались.

Динамо точно отдаст инициативу Барселоне и сделает ставку на свои контратаки. Главное, чтобы удавалось убегать в эти атаки. Поскольку, если Барса почувствует, что Динамо не несет никакой угрозы в атаке, то просто задавит количеством в атакующей фазе игры.

Про все самые интересные события, которые происходили перед матчем, вы можете узнать в нашем видео:

Ориентировочные составы команд

Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Ленгле, Пике, Дест — Де Йонг, Бускетс, Гонсалес, Коутиньо, Гави — Депай.

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Шабанов, Миколенко — Цыганков, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Гармаш

Форма команд за последние 10 матчей

Положение команд в клубном рейтинге УЕФА

Барселона — 5 место

Динамо — 30 место

История противостояний

Комментарии перед матчем

Главный тренер Динамо Мирча Луческу:

"Это необычный сезон. Почти все топ-клубы после двух стартовых туров Лиги чемпионов нуждаются в победах. Не только Барселоне нужны очки, но и мы в них нуждаемся.

Происходящее в Барселоне — это нормально в условиях построения новой команды. Сохранить команду — всегда легче, чем строить заново. Поэтому Барселоне сейчас нужно время. У каталонцев много молодых перспективных игроков, но для прогресса им необходимы командные результаты. Понятно, что команда строится не только из молодых игроков, нужны и опытные исполнители. Думаю, что приход Агуэро, имеющего огромный опыт в международных матчах, даст новый импульс молодым игрокам и поможет им в развитии".

Главный тренер Барселоны Рональд Куман:

"В прошлом сезоне Лиги чемпионов мы одержали две победы над Динамо. Но на данный момент Динамо выступает лучше, чем в минувшем сезоне. Мы знаем, чего ожидать от соперника. На кону наше будущее в Лиге Чемпионов".

Нападающий Барселоны Серхио Агуэро:

"Мы должны победить, потому что почти вылетим из Лиги чемпионов, если это не случится. Мы уверены в себе, но также у нас есть болельщики, которые помогут нам показать максимум.

В Манчестер Сити я концентрировался на том, чтобы показывать лучший футбол, забивать и выигрывать. Этого я хочу делать и здесь".

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский:

"Думаю, команда готова на все сто процентов. Вчера у нас был день восстановления после перелета из Львова, была облегченная тренировка. Все возобновились и готовы к завтрашней встрече. Лично я также готов на все сто, а наши кондиции проверит завтрашний матч".

прогноз 3:0

Сергей Горбаченко, Football.ua