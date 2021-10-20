Лига чемпионов. Группа H. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков третьего тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете H.

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов в группе Н лондонский Челси на своем поле примет шведский Мальме, а туринский Ювентус отправится в гости к Зениту из России.

№ Команда И В Н П З П О 1 Ювентус 2 2 0 0 4 0 6 2 Зенит 2 1 0 1 4 1 3 3 Челси 2 1 0 1 1 1 3 4 Мальме 2 0 0 2 0 7 0

Челси — Мальме

Среда, 20 октября, 22:00. Стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр встречи — Франсуа Летесье (Франция).

После двух туров группового этапа Челси занимает в своей группе третье место с одной победой и одним поражением, а Мальме идут последним с нулем очков и еще без забитых мячей, но с семью пропущенными.

Челси начал свою защиту титула Лиги чемпионов со скромной победы над Зенитом (1:0), после чего было минимальное поражение от проблемного Ювентуса (0:1). Несмотря на это "синие" являются фаворитами на выход из группы, как и "старая синьора".

Команда Томаса Тухеля одержала две победы по обе стороны международного перерыва, хотя последний успех в матче против Брентфорда был заслугой не всего коллектива, а прежде всего Эдуару Менди, который своими безумными сэйвами принес три очка лондонскому коллективу.

Не стоит лишний раз говорить о том, что очки с Мальме для Челси — это жизненно необходимо. Практически шесть очков со шведами подарят им путевку в плей-офф, поэтому мы не ожидаем, что "синие" будут играть спустя рукава. Для Мальме также важны очки, потому что шведы намерены забраться на третье место, но это невероятно сложная задача после 0:4 от россиянин.

Мальме прошел четыре раунда квалификации, чтобы выбраться в групповой этап турнира, но в настоящее время главной задачей команды Йона-Даля Томассона является чемпионская битва в чемпионате Швеции, где осталось провести семь туров. Шведы попытаются проявить характер в матче с "синими", но на успех рассчитывать будет сложно.

Что касается кадровой ситуации, то у "синих" два выбивших из игры из-за травм — это защитник Антонио Рюдигер и полузащитник Кристиан Пулишич. Также под вопрос состояние хавбека Хакима Зийеха. У Мальме проблем побольше — в лазарете находятся защитники Феликс Беймо и Йонас Кнудсен, полузащитник Оскар Левицки и нападающий Ола Тойвонен. Из-за дисквалификации игру пропустит защитник Анель Ахмедходжич.

Если говорить о личных встречах, то между собой команды сыграли лишь дважды — в 1/16 финала Лиги Европы в сезоне-2018/19. Тогда Челси выиграл две встречи со счетом 3:0 и 2:1.

Ориентировочные составы

Челси: Кепа — Кристенсен, Тиаго Силва, Сарр — Хадсон-Одои, Канте, Жоржиньо, Алонсо — Хаверц, Маунт — Лукаку.

Мальме: Далин — Мойсандер, Нильсен, Брорссон — Ларссон, Инносент, Ракип, Кристиансен, Бергет — Чолак, Бирманцевич.

Не сыграют: Рюдигер, Пулишич — Тойвонен, Кнудсен, Левицки, Сейджю.

Дисквалифицирован: Ахмедходжич.

прогноз 4:0

Зенит — Ювентус

Среда, 20 октября, 22:00. Газпром Арена, Санкт-Петербург. Главный арбитр - Сандро Шерер (Швейцария).

Во втором матче квартета сыграют Зенит и Ювентус. Цель команда предельно ясна — Зенит как минимум предпочитает продолжить еврокубки в Лиге Европы, а вот Ювентус, несмотря на все проблемы — намерен обеспечить себе место в плей-офф и победа над россиянами здорово этому поспособствует.

Зенит лидирует в чемпионате России после 11 матчей, но их 18-матчевая беспроигрышная серия на внутренней арене подошла к концу, когда питерцы сенсационно уступили Сочи (1:2) перед международным перерывом. После этого больше — Зенит уступил тульскому Арсеналу (1:2), так что сейчас атмосфера в команде явно не на высшем уровне.

Команда Сергея Семака надеется, что она вскоре выйдет из кризиса, но впереди Ювентус и рассчитывать на успех — сложно. Зенит начал еврокубки с поражения от Челси (0:1), но затем разгромил Мальме (4:0). Если россияне хотят выйти из группы в плей-офф Лиги чемпионов, то придется отбирать очки у "старой синьоры".

Ювентус здорово начал сезон в Европе, в отличие от чемпионата Италии. "Старая синьора" обыграла Мальме (3:0) на старте, после чего добыла победу над Челси (1:0), чего от команды Массимилиано Аллегри мало кто ждал.

В чемпионате у Ювентуса начало было ужасным, но после этого команда перевернула ситуацию и последние пять матчей во всех турнирах завершились победами туринцев. Ювентус не собирается останавливаться и если будет третья победа в Европе, то это скорее всего обеспечит им проход в следующий раунд.

Что касается кадровой ситуации, то у Зенита единственный травмированный — это полузащитник Магомед Оздоев. У Ювентуса из-за травм игру пропустят защитник Маттейс де Лигт и нападающий Пауло Дибала. У хавбека Адриена Рабио — коронавирус.

Если говорить о личных встречах, то история противостояний насчитывает всего лишь два матча, один из которых выиграл Ювентус (1:0), а один закончился вничью 0:0. Обе игры прошли в 2008 году.

Ориентировочные составы

Зенит: Кержаков — Барриос, Чистяков, Ракицкий — Сутормин, Кузяев, Вендел, Сантос — Малком, Клаудиньо, Азмун.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини, Сандро — Кьеза, Бентанкур, Локателли, Бернардески — Мората, Кин.

Не сыграют: Оздоев — де Лигт, Дибала, Рабио.