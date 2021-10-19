Порту — Милан. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Лиги чемпионов.

Порту в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле примет Милан.

Порту — Милан

Вторник, 19 октября, 22:00. Стадион Драгау, Порту. Главный арбитр встречи — Феликс Брых (Германия).

В предыдущем туре Порту был разгромлен Ливерпулем (1:5) после ничейного результата с мадридским Атлетико (0:0). Все это приносит "драконам" третье место в группе с одним очком. Если Порту хочет снова выйти из группы, то им очень нужно добывать победу над "россонери" и ждать осечки от Атлетико или Ливерпуля в их очном матче.

Несмотря на печальные результаты в Европе, на родной арене в Португалии у команды Сержиу Консейсау все в порядке — победа над Пасушом Феррейрой (2:1) перед перерывом в чемпионате и разгромная гостевая победа перед Лигой чемпионов над Синтренсе (5:0) в Кубке страны.

Поражение от Ливерпуля было единственным на родном стадионе в последних девяти матчах, а остальные заканчивались победами "драконов".

В предыдущем туре Милан упустил победу над Атлетико на последних минутах матча. "Россонери" быстро открыли счет в матче, но затем Франк Кессье оставил свою команду в меньшинстве. Итальянцы здорово оборонялись, но в последние минуты матча пропустили два мяча, причем второй с пенальти на седьмой компенсированной минуте, который назначил Джюнейт Чакыр.

В чемпионате Италии команда Стефано Пьоли едва не потеряла очки в матче против Вероны. Милан пропустил два мяча в первом тайме, но во втором смог перевернуть игру и забить трижды в ворота гостей.

Игра во вторник знаменует собой первую встречу между Порту и Миланом с тех пор, как "россонери" завоевали Суперкубок УЕФА в 2003 году. В предстоящем матче Милан должен показать, что он хочет от еврокубков в нынешнем сезоне — если будет еще одно поражение, то даже с выходом в Лигу Европы будут проблемы, так как у итальянцев пока нет очков совсем.

Что касается кадровой ситуации, то у Порту единственная проблема — это защитник Шансель Мбемба, который получил повреждение в матче за свою национальную команду. У Милана проблем целый вагон — список игроков в лазарете постоянно пополняется новыми именами. После встречи с Вероной клубный лазарет пополнился Анте Ребичем, который присоединился к травмированным Алессандро Флоренци, Майку Меньяну и Джуниору Мессиасу. Помимо них из-за коронавируса предстоящую встречу пропустят Тео Эрнандес и Браим Диас, а у Франка Кессье — дисквалификация после красной карточки.

Если говорить о личных встречах, то между собой Порту и Милан провели всего лишь девять матчей, из которых четыре заканчивались победами "россонери". У "драконов" две победы при трех ничьих.

Ориентировочные составы

Порту: Кошта — Корона, Пепе, Маркано, Сануси — Отавио, Груйич, Урибе, Диас — Мартинес, Тареми.

Милан: Тэтэрушану — Калабрия, Томори, Кьер, Балло-Туре — Беннасер, Тонали — Салемакерс, Крунич, Леау — Ибрагимович.

Не сыграют: Мбемба — Эрнандес, Браим Диас, Ребич, Флоренци, Меньян, Мессиас.

Под вопросом: Корона, Луис Диас, Урибе, Отавио — Миранте.

Дисквалифицированы: Кессье.

Интересные факты:

Милан проиграл четыре последних матча в Лиге чемпионов.

В последних трех матчах с участием Милана в Лиге чемпионов было забито больше двух голов.

Милан пропускал два мяча и больше в последних трех матчах Лиги чемпионов