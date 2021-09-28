Порту — Ливерпуль. Накануне

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют анонс матча второго тура Лиги чемпионов между Порту и Ливерпулем.

Во втором туре Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B, которую уверенно называют "группой смерти" встретятся португальский Порту и Ливерпуль.

Порту — Ливерпуль

Вторник, 28 сентября, 22:00. Драгау, Порту. Сергей Карасев (Российская Федерация) — главный арбитр встречи. Трансляция на медиасервисе Megogo.

Представить себе розыгрыш группового этапа Лиги чемпионов без "драконов" будет достаточно сложно. Порту редко упоминают в контексте возможной борьбы за главный трофей клубного футбола, но в том, что эта команда на ровном месте может сотворить сенсацию, практически нет сомнений. Туринский Ювентус по свежей памяти от матчей против португальского коллектива в прошлом сезоне не даст в этом усомниться, да и действующий обладатель кубка чемпионов, лондонский Челси, на своем пути к триумфу уступал лишь команде Сержиу Консейсау.

Времена, когда Порту совершал по нескольку громких продаж за одно трансферное окно, остались в прошлом. Нынче команда взращивает футболистов исключительно под свои нужды, и периодически они дают настолько заметный прогресс, что оказываются в последствии в иных командах. Существенных потерь в летнее трансферное окно команда не испытала: был окончательно закрыт переход Данилу в ПСЖ, а исходящий трансфер Чидози Авазима сторонний любитель футбола мог и вовсе не заметить. А вот приход очередного сформировавшегося таланта из Бразилии — 24-х летнего форварда Пепе — определенно стоит внимания, так как "драконы" выкладывают по 15 млн евро лишь тогда, когда уверенны в будущей успешной продаже.

Что же касается Ливерпуля, то тут можно отметить ликвидацию проблем с выбором центральных защитников для Юргена Клоппа, и теперь немецкий наставник исключительно проводит ротацию среди качественных кадров. На правах фаворита на выход в следующий раунд, "красные" подтвердили свои амбиции в игре против итальянского Милана (3:2), а теперь готовятся ко встрече против коллектива, который можно назвать также удобным для них по стилю игры. Но рискнет ли сыграть на Драгау с позиции силы представитель АПЛ?

Ориентировочные составы

Порту: Кошта — Корона, Сануси, Маркано, Венделл — Отавио, Урибе, Груич, Луис Диас — Тареми, Мартинес.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон — Джонс, Фабиньо, Хендерсон — Салах, Жота, Мане.

История противостояний

Всего матчей: 8 (3 ничьи, 5 победы Ливерпуля);

На поле Порту: 4 матча (2 ничьи, 2 победы Ливерпуля);

Разница забитых и пропущенных голов: 0-5 в пользу Ливерпуля;

Самый результативный матч: победы Ливерпуля 4:1 (2007), 5:0 (2018), 4:1 (2019).