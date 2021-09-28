Шахтер — Интер. Накануне

Football.ua представляет анонс матча второго тура Лиги чемпионов между Шахтером и Интером.

Во втором туре Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы D поединок между собой будут проводить команды, которые не познали удачи в стартовом матче основного раунда состязаний.

Шахтер — Интер

Вторник, 28 сентября, 19:45. НСК Олимпийский, Киев. Иштван Ковач (Румыния) — главный арбитр встречи. Трансляция на медиасервисе Megogo.

Поражение от молдавского Шерифа (0:2) в стартовом поединке группового этапа серьезно ударило по шансам команды Роберто Де Дзерби пробиться в следующий раунд. Коллектив Симоне Индзаги тоже начал с неудачи, однако его поражение от мадридского Реала (0:1) хотя бы можно было брать в учет при изначальном планировании сценариев в нашей группе. В итоге, "горняки" собственноручно загнали себя в ситуацию, когда им требуется добывать очки любой ценой в противостояниях с предписанными фаворитами, что является вполне знакомой для них задачей, исходя из опыта прошлого года.

Однако, итальянский наставник Шахтера вряд ли пойдет, да и умеет ли вообще играть подобным образом (?), по пути Луиша Каштру образца прошлого года, и поставит игру своей команды в шесть защитников. Болельщики дончан могли долго "плеваться" от игры на отбой в двух матчах против Интера сезоном ранее, но когда на фоне происходят 0:10 от менхенгладбахской Боруссии, то и такие моменты начинаешь оценивать совершенно под другим углом.

Иное дело, что и "змеи" сейчас уже не те, что были под руководством Антонио Конте. Симоне Индзаги еще не набрался настолько много опыта, чтобы душить оппонентов своей игрой, поэтому шансов навязать свой стиль у украинской команды точно будет больше. Со всеми соперниками в новом сезоне, с которыми "оранжево-черные" встречались до этого, ставилась задача иметь преимущество на мяче, так как это единственное, что может позволить избежать игры в непосредственной близости к главной проблемной зоне команды — центру обороны.

Действующий чемпион Италии под руководством нового наставника начал сезон без поражений, однако за шесть матчей дважды сыграл вничью, в том числе — на минувших выходных против бергамаской Аталанты (2:2). Отличительная особенность всех этих противостояний — "нерадзурри" много забивают (20 голов), но при этом и пропускают по голу за игру в среднем (7). В плане результативности, Шахтер немного уступает своим оппонентам, а меньшее количество пропущенных командой Де Дзерби мячей (5) сопровождается более серьезными проблемами с достижением итоговых результатов.

Матчи против французского Монако, последнего на данный момент статусного соперника дончан, в квалификации показали, что у команды может возникнуть достаточно проблем в различных компонентах игры, но единственный очевидный плюс в данной ситуации — пресловутый "боевой дух", о котором так усердно рассуждает из раза в раз итальянец, точно будет простимулирован статусом команды напротив.

Ориентировочные составы

Шахтер: Пятов — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили — Майкон, Степаненко — Тете, Педриньо, Соломон — Траоре.

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич — Мартинес, Джеко.

История противостояний:

Всего матчей: 5 (3 ничьи, 2 победы Интера);

На поле Шахтера: 2 матча (1 ничья, 1 победа Интера);

Разница забитых и пропущенных голов: 1-8 в пользу Интера;

Самый результативный матч: победа Интера 5:0 (2020).

Слова перед матчем

Роберто Де Дзерби, главный тренер Шахтера

"Интер – очень сильная команда. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат Италии, а в этом сезоне, считаю, они стали даже сильнее. Конечно, они потеряли Лукаку и Хакими, но заменили их хорошими футболистами. Они также потеряли Конте, которого я считаю одним из лучших тренеров в Италии, но команду возглавил Индзаги — тоже отличный тренер. Эта команда завоевала "скудетто" и чувствует большую уверенность в своих силах".

"С Симоне Индзаги мы встречались много раз: иногда везло больше мне, иногда — ему. Я очень ценю его как тренера. Это будет интересный матч. Не думаю, что "Интер" поменяет свой подход. Мы знаем, как они играют. В Лиге чемпионов команда должна быть готова реагировать на все ситуации, это самое главное".

Симоне Индзаги, главный тренер Интера

"Этот матч не будет решающим, но он крайне важен. Мы встретимся с очень сильным соперником. Шахтер — команда с игроками высокого уровня. Мы знаем об этом и должны проявить свои лучшие качества, чтобы добиться позитивного результата. Мне понравилось, как наши футболисты проявили себя в матче с Аталантой [2:2 в субботу]".

"Я смотрел матчи Шахтера с Монако, а также поединок за Суперкубок Украины с киевским Динамо. Вижу, как Роберто Де Дзерби прививает команде свои идеи. За два с половиной месяца работы с Шахтером он уже добился очень многого. Замечаю, как он адаптирует свои идеи под футболистов, которые находятся в его распоряжении".