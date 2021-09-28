Милан — Атлетико. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Милан дома сыграет против Атлетико.

Вторник, 28 сентября, 22:00. Сан-Сиро (Милан). Главный арбитр - Джюнейт Чакыр (Турция).

Милан неудачно начал свой путь в Лиге чемпионов после возвращения в турнир спустя долгих восемь лет поиска игры. Что не скажешь о Серии А, где Пиоли и компания непобедимы. И если бы не ничья против Ювентуса, то команда бы набрала максимум очков. В чемпионате Милан уступает лишь Наполи, который набрал сумасшедший ход. А вот в ЛЧ в пером туре в эпичной битве они уступили Ливерпулю. 3:2 — счет, возможно, не по игре, но мы не думаем, что тренерский штаб делает из этого трагедию. Милан по прежнему остается претендентом на выход в плей-офф турнира, несмотря на сложную группу. Ведь в случае победы над Атлетико они спокойно могут подняться на второе место.

У действующего чемпиона Ла Лиги с игрой наблюдаются проблемы. Не сказать, что они отвратительно вошли в сезон, но пока возложенные на них ожидания явно не оправдываются. В чемпионате после семи туров команда идет на четвертой строчке, а в Лиге чемпионов они сыграли в нулевую ничью против аутсайдера группы Порту, но являются небольшими фаворитами перед предстоящей встречей против соперника из Италии. На Сан-Сиро "матрасники" обязаны показать свою лучшую игру, иначе можно лишиться плей-офф и считать сезон провальным, если им, конечно, не удастся выиграть свой внутренний чемпионат снова.

Ориентировочные составы:

Милан: Меньян — Калулу, Томори, Романьооли, Эрнандес — Кессье, Беннасер, Салемакерс, Диас, Леау — Ребич

Атлетико: Облак — Лоди, Хименес, Фелипе, Триппьер — Эррера, Льоренте, Карраско, Гризманн, Корреа — Суарес