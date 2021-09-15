Лига чемпионов. Группа С. Накануне

Football.ua представляет анонс матчей в квартете С.

В первом туре группового раунда в Группе С встретятся Бешикташ с Боруссией Д и Спортинг Л с Аяксом.

Бешикташ — Боруссия Д

Среда, 15 сентября, 19:45. Стамбул. Стадион Vodafone Парк. Арбитр — Антонио Матеу Лаос (Испания). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO

Бешикташ завоевал путевку в групповой раунд Лиги чемпионов, выиграв турецкую Суперлигу, и теперь в Стамбуле уверены, что самое время сделать шаг дальше.

Пожалуй, жребий решил предоставить всем командам в Группе С примерно равные шансы, не определив в этот квартет ни явных "монстров", ни явных "жертв".

Бешикташ неплохо укрепился перед Лигой чемпионов, но предстать в сильнейшем составе в первом матче не сможет, поскольку в последнем матче чемпионата потерял хорошо известных украинским болельщикам нападающего Алекса Тейшейру и защитника Домагоя Виду.

Есть потери и у гостей, хотя кто-то из компании Загаду, Джана, Рейны, Азара и Шульца могут все-таки выйти на поле.

Положение в клубном рейтинге УЕФА:

Бешикташ — 39;

Боруссия Д — 16.

Интересные факты

Бешикташ пропускает не менее трех мячей в последних трех матчах Лиги чемпионов.

Проигрышная серия Бешикташа в Лиге чемпионов составляет 3 матча.

Боруссия Д пропускает не менее двух мячей в последних четырех матчах лиги чемпионов.

Ориентировочные составы

Бешикташ: Дестаноглу — Росье, Уйсал, Велинтон, Йилмаз — Джозеф, Пьянич, Геззаль, Уджан, Нкуду — Батшуайи.

Боруссия Д: Кобель — Менье, Аканджи, Хуммельс, Герреро — Дауд, Витсель, Биллингэм — Ройс, Брандт, Холанд.

прогноз 1:3

Спортинг Л — Аякс

Среда, 15 сентября, 22:00. Лиссабон, Эштадиу Жозе Альваладе. Арбитр — Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO

Нельзя сказать, что Спортингу незнакома атмосфера Лиги чемпионов, но вот в статусе чемпиона Португалии "львы" в турнир не наведывались давно. Что касается Аякса, то хотя самые славные годы голландского клуба позади, но и титул чемпиона Нидерландов, и плей-офф Лиги чемпионов для него дело привычное.

В составе Спортинга мы точно не увидим опытнейшего защитника Коатеса, отбывающего дисквалификацию, а также под вопросом находятся имеющие незгачительные повреждения два форварда Педру Гонсалвеш и Тьягу Томаш.

Не все гладко и у Аякса. Продолжает отбывать наказание за нарушение антидопинговых правил основной голкипер Онана, а у Клайбера и Кудуса проблемы со здоровьем.

Положение в клубном рейтинге УЕФА:

Спортинг Л — 28;

Аякс — 19.



Ориентировочные составы

Спортинг Л: Адан — Феддаль, Инасиу, Рейс — Эсгайо, Ралинья, Нунеш, Винагре — Кабраль, Паулиньо, Сантуш.

Аякс: Стекеленбург — Мазрауи, Тимбер, Мартинес, Блинд — Гравенберх, Альварес — Энтони, Бергхюйс, Тадич — Халлер.