Лига чемпионов. Группа С. Накануне

В первом туре группового раунда в Группе С встретятся Бешикташ с Боруссией Д и Спортинг Л с Аяксом.
Бешикташ — Боруссия Д
Среда, 15 сентября, 19:45. Стамбул. Стадион Vodafone Парк. Арбитр — Антонио Матеу Лаос (Испания). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO
Бешикташ завоевал путевку в групповой раунд Лиги чемпионов, выиграв турецкую Суперлигу, и теперь в Стамбуле уверены, что самое время сделать шаг дальше.
Пожалуй, жребий решил предоставить всем командам в Группе С примерно равные шансы, не определив в этот квартет ни явных "монстров", ни явных "жертв".
Бешикташ неплохо укрепился перед Лигой чемпионов, но предстать в сильнейшем составе в первом матче не сможет, поскольку в последнем матче чемпионата потерял хорошо известных украинским болельщикам нападающего Алекса Тейшейру и защитника Домагоя Виду.
Есть потери и у гостей, хотя кто-то из компании Загаду, Джана, Рейны, Азара и Шульца могут все-таки выйти на поле.
Положение в клубном рейтинге УЕФА:
Бешикташ — 39;
Боруссия Д — 16.
Интересные факты
Бешикташ пропускает не менее трех мячей в последних трех матчах Лиги чемпионов.
Проигрышная серия Бешикташа в Лиге чемпионов составляет 3 матча.
Боруссия Д пропускает не менее двух мячей в последних четырех матчах лиги чемпионов.
Ориентировочные составы
Бешикташ: Дестаноглу — Росье, Уйсал, Велинтон, Йилмаз — Джозеф, Пьянич, Геззаль, Уджан, Нкуду — Батшуайи.
Боруссия Д: Кобель — Менье, Аканджи, Хуммельс, Герреро — Дауд, Витсель, Биллингэм — Ройс, Брандт, Холанд.
прогноз 1:3
Спортинг Л — Аякс
Среда, 15 сентября, 22:00. Лиссабон, Эштадиу Жозе Альваладе. Арбитр — Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO
Нельзя сказать, что Спортингу незнакома атмосфера Лиги чемпионов, но вот в статусе чемпиона Португалии "львы" в турнир не наведывались давно. Что касается Аякса, то хотя самые славные годы голландского клуба позади, но и титул чемпиона Нидерландов, и плей-офф Лиги чемпионов для него дело привычное.
В составе Спортинга мы точно не увидим опытнейшего защитника Коатеса, отбывающего дисквалификацию, а также под вопросом находятся имеющие незгачительные повреждения два форварда Педру Гонсалвеш и Тьягу Томаш.
Не все гладко и у Аякса. Продолжает отбывать наказание за нарушение антидопинговых правил основной голкипер Онана, а у Клайбера и Кудуса проблемы со здоровьем.
Положение в клубном рейтинге УЕФА:
Спортинг Л — 28;
Аякс — 19.
Ориентировочные составы
Спортинг Л: Адан — Феддаль, Инасиу, Рейс — Эсгайо, Ралинья, Нунеш, Винагре — Кабраль, Паулиньо, Сантуш.
Аякс: Стекеленбург — Мазрауи, Тимбер, Мартинес, Блинд — Гравенберх, Альварес — Энтони, Бергхюйс, Тадич — Халлер.
прогноз 1:2