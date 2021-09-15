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-
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-
28 сентября
22:00
Порту
-
Ливерпуль
-
28 сентября
22:00
Милан
-
Атлетико
-
28 сентября
22:00
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-
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-
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-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
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-
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Интер — Реал. Накануне

15 сентября 2021

Getty Images

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча Лиги чемпионов.

Номинальные фавориты Группы D Интер и Реал уже будут знать результат поединка своих соперников Шерифа и Шахтера, однако на старте турнира два европейских гранда уверены, что на сей раз никто не вмешается в их борьбу за первое и второе места.

Интер — Реал

Среда, 15 сентября, 22:00. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр — Даниэль Зиберт (Германия). Прямая телетрансляция на сервисе MEGOGO

Второй сезон кряду жребий сводит в одну группу Реал, Интер и Шахтер в одну группу. Как и год назад, Реал и Интер числятся фоворитами квартета, однако в сезоне-2020/21 Интер не только дважды проиграл Реалу, но и занял последнее место.

На сей раз «змеи» уверены, что подобный казус не повторится, и действующий чемпион Италии все-таки испытает изрядно подзабытое чувство при выходе в плей-офф  Лиги чемпионов.

Интер перед нынешним сезоном потерял Антонио Конте — тренера, который вернуль "скудетто" Интеру, и лучшего бомбардира — Ромелу Лукаку. И хотя сезон "нероверди" начала уверенно, две победы и ничья, определенные сомнения в том, что команда теперь уже Симоне Индзаги готова к борьбе на всех фронтах, имеются.

Не сможет Интер предстать в сильнейшем составе и на сей раз, поскольку к травмированному Сенси присоединился Бастони, чье участие под вопросом.

Впрочем, у Реала кадровых проблем куда больше, но "бланкос" по-прежнему остаются в числе главных претендентов на победу в турнире, нацелившись на 14-й трофей.

Как и Интер, поражений в нынешнем сезоне Реал также не испытывал — три победы и ничья.

Учитывая, что по крайней мере Реал в поединках с Интером забивает немало, скучать точно не придется, если, конечно, хозяева действительно решат взять реванш за минувший сезон.

Положение команд в клубном рейтинге УЕФА:

Интер — 25;

Реал — 6.

Интересные факты

– Команды встречались между собой в официальных матчах 17 раз: 7 побед Интера, 8 побед Реала, 2 ничьи.

– В Лиге чемпионов сыграно 11 матчей: 5 побед Интера, 5 побед Реала, 1 ничья.

– Реал выиграл у Интера 3 последних матча во всех турнирах.

– Реал забивает Интеру не менее двух мячей в последних трех матчах во всех турнирах.

 

Ориентировочные составы


Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Димарко — Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич — Джеко, Мартинес.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Начо, Гутьерес — Вальверде, Каземиро, Модрич — Азар, Бензема, Винисиус Жуниор.

Не сыграют: Эриксен, Сенси — Менди, Себальос, Кроос, Бэйл, Марсело, Алаба.

footballпрогноз 2:2

 

Команды
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