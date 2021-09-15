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-
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-
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-
28 сентября
22:00
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-
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-
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-
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-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
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-
29 сентября
22:00
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Атлетико — Порту. Накануне

15 сентября 2021

Атлетико - Порту, Getty Images

Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка стартового тура Лиги чемпионов между Атлетико и Порту.

Один из фаворитов на победу в главном еврокубковом турнире — мадридский Атлетико — начинает свой путь в стартовом туре Лиги чемпионов против португальского Порту на родном стадионе Ванда Метрополитано.

Атлетико — Порту
Среда, 15 сентября, 22:00. Ванда Метрополитано, Мадрид. Овидиу Хацеган (Румыния) – главный арбитр встречи. Трансляция на Megogo.

После того, как Атлетико стал чемпионом Испании в конце прошлого изнурительного сезона, команда из Мадрида готовится продолжать удивлять всех в европейском футболе и покорять европейские площадки.

Подопечные Диего Симеоне начали новую кампанию с трех побед и одного ничейного результата против Вильярреала. В этих матчах "матрасники" не выглядели устрашающей силой, но главное результат и он есть, и как команда аргентинского специалиста может вырывать победы в сложных играх — все вокруг знают.

Впереди у Атлетико девятое подряд выступление на групповом этапе Лиги чемпионов, но вот на стадиях плей-офф мадридцам точно не везет. "Матрасники" вылетали на первых стадиях плей-офф в трех из четырех последних сезонов — в прошлый раз от Челси, который стал обладателем трофея. Тем не менее, поражение от Челси в Испании стало первым в последних 14 еврокубковых матчах на родине, а 7 из 11 предыдущих встреч с португальскими командами заканчивались победами "матрасников".

Порту начал новый сезон в Португалии с трех побед и двух ничейных результатов, причем последняя — в прошлую субботу против действующего чемпиона страны — Спортинга. Игра получилась очень напряженной и эмоциональной, так что сил на ту встречу было потрачено много.

Порту начинает новую главу в Лиге чемпионов с целью выйти в плей-офф, но на этот раз группа намного сложнее, ведь помимо Атлетико, в группе B находятся Милан и Ливерпуль. "Драконы" могут похвастаться четырьмя победами в гостях в последних пяти еврокубковых матчах. Это должно насторожить команду Симеоне, так как несмотря на сильную группу, подопечные Сержиу Консейсау могут преподнести приятные сюрпризы для своих фанатов.

Если говорить о кадровой ситуации, то у "матрасников" единственная проблема — это дисквалификация Стефана Савича, который был удален в матче против Челси. У Порту двое травмированных — это вратарь Агустин Маркесин, который перенес операцию на колене, а также полузащитник Марко Груйич.

Что касается личных встреч, то история противостояний насчитывает восемь поединков, из которых три выиграли "матрасники", а две — "драконы". Также было три ничьи. Общая разница мячей в пользу португальцев 9:8. В последний раз команды встречались на групповом этапе ЛЧ в сезоне-203/14, когда Атлетико обыграл Порту со счетом 2:0.

Ориентировочные составы команд:

Атлетико: Облак — Хименес, Фелипе, Эрмосо — Триппьер, Коке, Льоренте, Лемар, Карраско — Гризманн, Суарес.

Порту: Кошта — Марио, Мбемба, Пепе, Маркано — Отавио, Урибе, Оливейра, Диас — Тареми, Мартинес.

footballпрогноз 1:0

 

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