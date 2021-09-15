Брюгге — ПСЖ. Накануне

Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка стартового тура Лиги чемпионов между Брюгге и ПСЖ.

Сегодня вечером бельгийский Брюгге и французский ПСЖ начинают свой путь в новой кампании Лиги чемпионов на стадионе Ян-Брейдель.

Брюгге — ПСЖ

Среда, 15 сентября, 22:00. Ян-Брейдель, Брюгге. Сандро Шерер (Швейцария) – главный арбитр встречи. Трансляция на Megogo.

Бельгийский гранд попал в группу А, где выступает в качестве главного аутсайдера — помимо ПСЖ, который захватил Лионеля Месси минувшим летом, Брюгге придется встретится с чемпионом АПЛ и крепким середняком Бундеслиги — Лейпцигом. Таким образом, рассчитывать на успех бельгийцам в своей четвертой главе под названием "групповой этап Лиги чемпионов" не приходится, но вот набраться опыта и показать своих игроков — то, что нужно.

В прошлом сезоне Брюгге занял третье место в своей группе и вылетел в плей-офф Лиги Европы, но уже на первой стадии был подбит командой Мирчи Луческу — киевским Динамо. В последних 12 еврокубковых матчах подопечные Филиппа Клемана лишь дважды побеждали и оба раза они обыграли Зенит.

В новой кампании Брюгге уже успел взять Суперкубок Бельгии, обыграв Генк, после чего были четыре победы, две ничьи и одно сокрушительное поражение от Гента (1:6) в чемпионате.

ПСЖ продолжает искать путь к своему первому трофею в Европе со времен 2001 года, когда был взят Кубок Интертото. После этого из позитива можно лишь отметить финал Лиги чемпионов в 2020 году, где парижане проиграли Баварии.

Команда Маурисио Почеттино начала сезон с поражения от Лилля в матче за Суперкубок Франции, но затем была серия из пяти побед кряду в чемпионате с общей разницей мячей — 16:5.

В еврокубках у парижан в настоящее время серия из трех поражений кряду — в последний раз они проигрывали четыре встречи подряд в 2018 году. Также они забивали на протяжении 32 игр кряду на групповых этапах ЛЧ.

Что касается кадровой ситуации перед очным противостоянием, то у Брюгге будет не хватать колумбийского вингера Хосе Искьердо, который продолжает восстановление после травмы. У ПСЖ ситуация следующая: Левен Кюрзава и Серхио Рамос до сих пор находятся в лазарете, Идрисса Гуйе и Анхель Ди Мария пропустят встречу из-за дисквалификаций. Под вопросом из-за физического состояния еще трое исполнителей — Колин Дагба, Преснель Кимпембе и Марко Верратти.

Если говорить о личных встречах, то команды провели между собой лишь два матча и оба раза были сильнее парижане. Матчи прошли на групповом этапе ЛЧ в сезоне-2019/20 и закончились со счетом 1:0 и 5:0 в пользу ПСЖ.

Ориентировочные составы команд:

Брюгге: Миньоле — Мата, Мехеле, Нсоки, Соболь — Вормер, Ритс, Ванакен — Сова, Ланг, Кетеларе.

ПСЖ: Навас — Хакими, Маркиньос, Керер, Диалло — Эррера, Паредес, Вейналдум — Месси, Неймар, Мбаппе.