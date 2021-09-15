Манчестер Сити — Лейпциг. Накануне

Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка стартового тура Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Лейпцигом.

Манчестер Сити вместе с украинским футболистом Александром Зинченко начинает новый сезон Лиги чемпионов домашним матчем против немецкого Лейпцига на стадионе Этихад.

Манчестер Сити — Лейпциг

Среда, 15 сентября, 22:00. Этихад, Манчестер. Сердар Гезюбююк (Нидерланды) – главный арбитр встречи. Трансляция на Megogo.

В прошлой еврокубковой кампании Манчестер Сити добрался до финала, где уступил лондонскому Челси, в то время как Лейпциг был выбит на первой же стадии плей-офф Ливерпулем.

Хосеп Гвардиола, возможно, прошелся по еврокубкам в прошлом сезоне с легкостью до финала, но пока что его подопечные никак не могут взять главный еврокубковый трофей. Это будет 11-е подряд выступление "горожан" в групповом этапе Лиги чемпионов.

На этот раз в группу А вместе с "горожанами" попал и ПСЖ, но встреча с Лионелем Мессии и парижской компанией будет позже, а сейчас англичанам предстоит пройти немецкий рубеж. Сити подходит в еврокубкам в хорошей форме — три победы в четырех стартовых турах АПЛ с общей разницей мячей 11:1.

В групповых этапах ЛЧ ситуация у "горожан" превосходная — последнее поражение было зафиксировано в сентябре 2018 года, после чего англичане 13 раз выиграли и четырежды сыграли вничью.

Лейпциг в свою очередь начал новый сезон в Бундеслиге с ужасными результатами — три поражения и лишь одна победа в четырех стартовых турах чемпионата Германии. Последнее было от Баварии со счетом 1:4, после чего наставник "быков" Джесси Марш заявил, что его команда далека от идеальной формы, что уже косвенно намекает на будущий провал на старте еврокубков.

В гостевых еврокубковых матчах у Лейпцига также проблемы, о чем говорит статистика — "быки" проиграли три из четырех последних выездных поединков, не забив при этом ни одного гола.

Если говорить о личных встречах, то Манчестер Сити никогда еще не встречался с Лейпцигом.

Что касается кадровой ситуации, то у "горожан" будут отсутствовать лишь двое исполнителей — вратарь Зак Стеффен, подхвативший коронавирус в расположении сборной США, а также защитник Бенжамен Менди, заключенный под стражу из-за обвинения в изнасиловании. У "быков" также две проблемы — два защитника Марсель Халстенберг и Марсело Сараччи — оба продолжают восстановление после травм.

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко — де Брюйне, Родри, Гюндоган — Марез, Стерлинг, Ферран Торрес.

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Орбан, Симакан, Анхелиньо — Айдара, Адамс — Собослаи, Форсберг, Нкунку — Андре Силва.