Манчестер Сити — ПСЖ. Накануне

Football.ua представляет вашему вниманию анонс ответного матча 1/2 Лиги чемпионов.

Манчестер Сити примет на своем поле Пари Сен-Жермен в рамках ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов. Первая встреча этих команд завершилась в пользу "горожан" со счетом 2:1.

Манчестер Сити — Пари Сен-Жермен

Вторник, 4 мая, 22:00. Этихад Стэдиум (Сити оф Манчестер), Манчестер. Арбитр — Бьорн Кёйперс (Нидерланды). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO. Первый матч — 2:1.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Манчестер Сити проводит невероятный сезон. Это отображается не только в качестве игры команды Хосепа Гвардиолы, но и в результатах. "Горожане" уже успели завоевать свой излюбленный Кубок английской лиги, обыграв в финале лондонский Тоттенхэм. Что касается Лиги чемпионов, то первый полуфинальный матч против Пари Сен-Жермен завершился для них победой в Париже со счетом 2:1, что предоставило манчестерскому клубу неплохие шансы на выход в следующую стадию турнира.

В английской Премьер-лиги положению Манчестер Сити также может смело позавидовать любая команда. О чемпионстве коллектива Гвардиолы говорят уже давно, при чем небеспочвенно. Открыв от второго места, на котором располагается Манчестер Юнайтед, составляет 13 очков, и вряд ли "горожане" упустят такое преимущество за несколько туров до окончания чемпионата, пусть у команды Оле-Гуннара Солскьяера еще есть один поединок в запасе.

Нынешний "пандемийный" сезон преподнес определенные трудности и прошлогоднему финалисту Лиги чемпионов, который тогда остался довольствоваться только медалями за второе место. Являясь доминирующей силой во Франции на протяжении последних лет, сейчас Пари Сен-Жермен никак не удается возглавить турнирную таблицу Лиги 1, несмотря на приход Маурисио Почеттино на пост главного тренера вместо Томаса Тухеля.

Лилль продолжает сохранять статус лидера французского первенства, что стало во многом возможно благодаря минимальной победе в очном противостоянии с ПСЖ. Кажется, что в текущем сезоне парижан не особо интересуют внутренние турниры. Очевидно, что их главная цель — трофей Лиги чемпионов, первый шаг к которому в рамках плей-офф был сделан против каталонской Барселоны, а закрепить успех удалось в прошлой стадии против Баварии. Правда, в Манчестере подопечным Почеттино придется примерить на себя роль догоняющих, ведь на своем поле добиться положительного результата так и не удалось.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,67, тогда как потенциальный успех Пари Сен-Жермен оценивается показателем 4,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,40.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Манчестер Сити: 3

ПСЖ: 7

Интересные факты

- Манчестер Сити победил в последних 6 матчах Лиги чемпионов;

- Манчестер Сити забивал как минимум 2 гола в последних 6 матчах Лиги чемпионов;

- Минимум 3 гола забивалось в последних 3 матчах Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Ориентировочные составы

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу — Родри, Гюндоган — Марез, де Брейне, Бернарду Силва — Фоден.

ПСЖ: Навас — Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Диалло — Данилу, Паредес — Ди Мария, Верратти, Неймар — Мбаппе

Не сыграют: ... — Бернат, Гуйе.

Под вопросом: ... — Мбаппе.

Комментарии тренеров перед матчем

Хосеп Гвардиола, главный тренер Манчестер Сити

"ПСЖ — выдающаяся команда, все это знают. Они способны создавать для победы то, чего многие просто не ожидают. Конечно, я знаю, на что они способны, но в памяти слишком свежо то, что они делают на поле. В то же время мы знаем, как здорово мы можем играть. Завтра мы снова должны выйти на поле сыграть так, как мы умеем. Это не трудно".

"Нас поджидают те же опасности, что и в первом матче. Они могут поменять расстановку, у них очень умный тренер, я не знаю, что они будут делать. Мы ни разу не доходили до этой стадии — желание выйти в финал вполне объяснимо. Надо сфокусироваться на себе, мы должны вместе читать игру, держаться вместе в трудные моменты, вместе преодолевать трудности. Мы изо всех сил постараемся навязать свою игру сопернику. Надо хорошо сыграть в обороне, сохранять терпение и постараться забить".

Маурисио Почеттино, главный тренер ПСЖ

"Наша цель — лишить их мяча. С учетом качеств игроков наша команда тоже любит держать мяч, но сохраняя баланс между владением и переходными фазами. Мы будем играть агрессивно и постараемся хорошо использовать свои моменты. Нам нужно забить два гола. Это будет настоящая битва. Будет сложно, но мы должны быть готовы к этому".

"Трудно просчитать, что именно нужно делать в такой игре. Сложно что-то прогнозировать. Футбол — это игра, которая всегда может удивить. Во время матча могут возникать ситуации, с которыми вы хорошо справляетесь, потому что работали над этим в течение сезона. Это конкретный метод, целая философия, и команда готова справиться с этими ситуациями".