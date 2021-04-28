ПСЖ — Манчестер Сити. Накануне

Football.ua представляет вашему вниманию анонс первого матча полуфинала Лиги чемпионов.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА французский ПСЖ на поле стадиона Парк-де-Пренс в столице Франции будет принимать английский Манчестер Сити.

ПСЖ — Манчестер Сити

Среда, 28 апреля, 22:00. Парк-де-Пренс, Париж. Арбитр — Феликс Брых (Германия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и сервисе MEGOGO.

Для той категории любителей футбола, которая критикует современную вариацию игры за чересчур большое внимание к финансовой стороне вопроса, лучшей полуфинальной пары Лиги чемпионов УЕФА, кроме как матчи французского Пари Сен-Жермен и Манчестер Сити, подыскать было бы проблематично.

Шутка ли, но уже в скором времени нас ожидает натуральное противостояние цивилизации Востока на полях Европы, а два крупнейших игрока на этом рынке, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, будут изо всех сил подталкивать свои клубы к максимальным результатам.

Однако, о деньгах в такие футбольные вечера думать было бы уже совсем mauvais ton, поэтому предлагается оценить исключительно спортивный аспект предстоящей дуэли. Итак, к матчу в Париже хозяева поля будут подходить ровно с тем же настроением, как когда-то заходили на матчи против Баварии — ПСЖ со страшной силой сопротивляется, но регулярно вынужден уступать пальму первенства на внутренней арене Лиллю, так как слишком много очков растерял в период турбулентности в первой части сезона.

При этом, перед Маурисио Почеттино никто не собирается отодвигать в сторону задачу об обновлении достижения клуба образца прошлого года, а для этого, как известно, необходимо исключительно побеждать в главном клубном турнире Старого Света. Может ли замахнуться на подобное "красно-синий" коллектив? Безусловно, вот только Манчестер Сити будет очень даже против этого.

Все мы прекрасно знаем, чего не хватает в клубном музее "горожан", и к чему они так стремятся в последние годы. Еврокубок, словно священный Грааль, нависает над "небесно-голубыми", но на пути к его завоеванию они уже набили столько шишек, что свободного места на лбу попросту не остается.

"Пандемический" сезон, со всеми его неожиданными поворотами судьбы, — наиболее удобный момент для того, чтобы разом перечеркнуть все ошибки прошлого. Готов ли к этому Сити? Все в команде говорят, что да. И в этом не приходится усомниться. Следовательно, нас ожидают две большие игры, в которых точно нет места фаворитам.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

ПСЖ: 7

Манчестер Сити: 4

Интересные факты

– Манчестер Сити в текущем розыгрыше Лиги чемпионов еще не проигрывал;

– "Горожане" свои предыдущие пять матчей в данном турнире завершали с как минимум двумя забитыми мячами;

– Манчестер Сити — главный претендент на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, согласно мнению большинства букмекерских компаний.

Ориентировочные составы

ПСЖ: Навас — Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Кюрзава — Гуйе, Паредес — Ди Мария, Верратти, Неймар — Мбаппе.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко — Родри, Гюндоган — Марез, Де Брюйне, Фоден — Силва.

Не сыграют: Бернат — ...

Комментарии тренеров перед матчем

Маурисио Почеттино, главный тренер ПСЖ

""Это не личная разборка и не личное противостояние. Это соперничество двух очень хороших команд. Когда мы говорим о Гвардиоле, мы говорим об одном из лучших тренеров мира, если не лучшем. Я с большим уважением отношусь к его карьере — не только к титулам, но и к наследию, которое он выстраивает. Я являюсь тренером, который любит футбол, старается учиться, пытается играть и побеждать. Это цель любого клуба".

Хосеп Гвардиола, главный тренер Манчестер Сити

"Мбаппе и Неймар? Не думал о них, хотел просто выспаться. Мы всеми силами попытаемся их остановить. Будем обороняться как команда, и в целом играть как команда. Конечно, нам придется кое-что подрегулировать в нашей игре, но в то же время для нас нет никакого смысла в том, чтобы не показывать привычный футбол. Когда играли с Кристал Пэлас, также подкорректировали нашу игру. Была цель закрыть реактивного Заа. У ПСЖ отличная атака, на наши ворота будет много контратак".