Бавария — Лацио. Накануне

Football.ua представляет вашему вниманию анонс ответного матча 1/8 Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария сойдется в противостоянии с Лацио, которое пройдет в Мюнхене на стадионе Альянц-Арена.

Бавария — Лацио

Среда, 17 марта, 22:00. Альянц-Арена, Мюнхен. Арбитр — Иштван Ковач (Румыния). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO

Бавария продолжает доминировать как на европейской, так и на внутренней аренах в текущем сезоне. Подопечные Ханси Флика стремятся как можно быстрее закрепиться в качестве лидера турнирной таблицы Бундеслиги на фоне того, что "красным" еще необходимо рассчитывать силы на выступления в плей-офф Лиги чемпионов, где они являются одними из главных претендентов на триумф. Сейчас отрыв от второго места чемпионата Германии, где располагается РБ Лейпциг, составляет четыре пункта, хотя если бы не недавние поражение от Айнтрахта и ничья с Арминией, то ситуация для "красных" могла быть более радужной.

Что касается выступлений мюнхенского гранда в Лиге чемпионов, то сейчас можно смело заявить: Бавария практически гарантировала себе выход в четвертьфинал самого престижного еврокубка по итогам первого матча в Италии с Лацио. Римляне полностью провалили первую половину встречи и допускали элементарные ошибки в обороне, ввиду чего пропустили в свои ворота до перерыва три безответных мяча.

И несмотря на то, что Хоакину Корреа удалось отыграть один мяч во втором тайме, практически в одиночку разобравшись с обороной Баварии, на большее в тот вечер подопечные Индзаги оказались неспособны. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Баварии в гостях со счетом 4:1, что почти не оставляет шансов Лацио на выход в следующую стадию Лиги чемпионов.

Помимо того, что в Мюнхене игрокам Лацио нужно забивать как минимум четыре мяча в ответном поединке, их положение дел в чемпионате Италии также оставляет желать лучшего. После 26-ти туров "орлы" располагаются всего лишь на седьмой строчке в турнирной таблице, рискуя остаться без еврокубков в следующем сезоне.

И если поражений от Ювентуса и Интера вполне можно было ожидать, то вот поражение от Болоньи справедливо можно называть провалом со стороны тренерского штаба Индзаги. Не верится, что сегодняшний Лацио способен что-то противопоставить нынешней Баварии, да и нужно ли? Вылет из Лиги чемпионов позволит римлянам полностью сосредоточиться на выступлениях в Серии А, чтобы в оставшихся турах попытаться все-таки занять итоговое место в еврокубковой зоне.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Бавария: 1

Лацио: 33

Интересные факты

- Бавария выиграла 17 из последних 18 матчей в Лиге чемпионов;

- Бавария забила как минимум 2 гола в 16 из последних 18 матчей в Лиге чемпионов;

- Бавария нанесла Лацио первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Дэвис — Рока, Горецка — Сане, Мюллер, Гнабри — Левандовски

Лацио: Рейна — Патрик, Ачерби, Раду — Марушич, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Лулич — Корреа, Иммобиле

Не сыграют: Дуглас Коста, Толиссо, Куасси — Фелипе, Лаззари

Под вопросом: Алаба — Акпа-Акпо

Комментарии тренеров перед матчем

Ханси Флик, главный тренер Баварии

"Мы показываем хороший футбол и в Лиге чемпионов, и в бундеслиге. И наша задача — продолжать в том же духе. Намерены выиграть у Лацио и ответный матч.

Команда сейчас явно на ходу, и нужно не сбавлять оборотов, особенно с учетом того, что мы будем играть дома. Победа поможет нам еще больше повысить уверенность в собственных силах".

Симоне Индзаги, главный тренер Лацио

"Мы понимаем, как тяжело пришлось трудиться, чтобы проводить такие матчи. Постараемся показать хороший футбол, тем более что до первой встречи с Баварией мы в этой Лиге чемпионов не проигрывали.

Хотим сыграть достойно. Хотим играть в Лиге чемпионов чаще. Это наша первая 1/8 финала за 20 лет. Надо получать удовольствие от таких матчей. Надеюсь, нам это удастся, потому что мы все амбициозны. Свою задачу в Лиге чемпионов мы решили, нашей целью был выход в плей-офф".