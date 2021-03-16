Реал — Аталанта. Накануне

Football.ua представляет анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ответный поединок в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА на сей раз будет принимать столица Испании, где мадридский Реал постарается довершить начатое в первой игре против бергамаской Аталанты.

Реал — Аталанта

Вторник, 16 марта, 22:00. Альфредо ди Стефано, Мадрид. Дани Маккели (Нидерланды) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1. Первый матч — 1:0.

Предматчевые расклады накануне старта плей-офф для данной пары команды были таковыми, что итальянскому коллективу кровь из носу необходимо было добиваться результата в домашнем поединке. Однако, на практике все пошло совершенно не по плану подопечных Джан Пьеро Гасперини уже фактически от стартового свистка, а раннее удаление Ремо Фройлера фактически выбило атакующую почву из-под ног "Богини". Тем не менее, матч прошел под знаком упорной борьбы, и лишь в концовке Реал сумел воспользоваться преимуществом по количеству футболистов на поле.

Логично, что теперь, команде Гасперини необходимо будет придумать, как именно подобраться к чужим воротам в гостевых условиях. Реал на своем поле в этом сезоне неоднократно "срывался" в обороне, в результате чего имели место быть пресловутые поражения от донецкого Шахтера (2:3), Алавеса, Атлетика и Леванте (трижды по 1:2).

Надо отметить, что предыдущие матчи на внутренней арене забрали у "сливочных" не мало сил, чем вполне может воспользоваться Аталанта. Безусловно, и у бергамасков был негативный опыт противостояния против миланского Интера (0:1), но матчи против Сампдории (2:0), Кротоне (5:1), и Специи (3:1), при всем уважении, и близко не стоят с соперниками Реала за отчетный период: Реал Сосьедад, Атлетико (дважды по 1:1) и Эльче (2:1). Очевидно, что преимущество в тонусе у итальянской команды будет, но сможет ли она им воспользоваться в этот раз?

Статистика личных встреч

Всего матчей: 1 (победа Реала), разница мячей — 1:0.