Манчестер Сити — Боруссия М. Накануне

Football.ua представляет анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА английский Манчестер Сити и менхенгладбахская Боруссия вновь сразятся между собой на поле венгерской Пушкаш Арены, однако на этот раз за спиной у "горожан" будет весомый успех образца первой игры.

Манчестер Сити — Боруссия М

Вторник, 16 марта, 22:00. Пушкаш Арена, Будапешт. Сергей Карасев (Российская Федерация) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2. Первый матч — 2:0.

Результат первого матча в данной паре так и норовит бросить пыль в глаза, и назвать английскую команду фактически участником четвертьфинального поединка. Однако, когда речь заходит о "жеребцах", то всегда есть повод помечтать о сенсации. Боруссия Менхенгладбах удивила нас высококлассной игрой на групповом этапе, благодаря чему и имеет нынче возможность продолжать свою еврокубковую кампанию текущего сезона.

Однако, стоило руководству немецкого клуба объявить об уходе главного тренера основной команды Марко Розе в конце сезона, да еще и в стан принципиального соперника в лице менхенгладбахского коллектива — дортмундскую Боруссию, как результаты выступлений покатились не просто по наклонной, а уже находятся в состоянии свободного падения на немыслимой скорости. Последний успех "жеребцов" пришелся еще на кубковую игру против Штутгарта (2:1), которая состоялась еще в начале февраля 2021 года.

Манчестер Сити, в свою очередь, тоже не безгрешен. Вот, например, проиграли в дерби родного города Юнайтед (0:2), потеряв очки впервые за 22 игры. Очевидно, что, на фоне проблем соперника по предстоящему поединку, данный результат не значит абсолютно ничего. Однако, если Боруссии и предстоит строить планы на выход в следующий раунд, то только вокруг идеи, что их оппонент не является неким "божеством", и вполне может сенсационно проиграть. Тем более, в рамках Лиги чемпионов, где у "горожан" в плей-офф все исторически складывается далеко не лучшим образом.

Статистика личных встреч

Всего матчей: 7 (4 победы Манчестер Сити, 2 ничьих, 1 победа Боруссии М), разница мячей — 15:8.

На поле Манчестер Сити: 3 (2 победы Манчестер Сити, 1 ничья), разница мячей — 9:3.

На поле Боруссии М: 4 (2 победы Манчестер Сити, 1 ничья, 1 победа Боруссии М), разница мячей — 6:5.