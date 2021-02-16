Барселона — ПСЖ. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Лиги чемпионов.

Барселона в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов примет на своем поле Пари Сен-Жермен. Такое противостояние постепенно становится классикой главного еврокубкового турнира в какой-то степени благодаря эпичному камбэку "сине-гранатовых" несколькими годами ранее.

В любом случае, поединок обещает быть очень горячим, ведь встретятся команды, в составе которых выступают ведущие футболисты мира.

Барселона — ПСЖ

Вторник, 16 февраля, 22:00. Барселона, стадион Камп Ноу. Главный арбитр встречи — Бьерн Кюйперс (Нидерланды).

Барселона подходит к поединку против Пари Сен-Жермен после довольно плотного календарного отрезка, когда команда сыграла пять матчей за две недели. Среди встреч нашлось место и для неудачного полуфинального противостояния с Севильей. Конечно, у Барселоны есть ответный матч, но поражение 0:2 ставит "сине-гранатовых" в трудное положение.

Такое развитие событий, учитывая неудачу в Суперкубке Испании и проблемы в чемпионате, оказывает серьезное давление и на тренерский штаб, и на футболистов. В данной ситуации, Лига чемпионов — отличной повод немного успокоить критиков. Да и, если смотреть объективно, тут самые высокие шансы выиграть хоть что-то в этом сезоне. Но это ощущение вовсе не из-за силы Барселоны, а из-за бедственного положения в других турнирах.

Пари Сен-Жермен, в свою очередь, отправляется в борьбу за долгожданный кубок Лиги чемпионов, который не покорился им в прошлом розыгрыше турнира. Команда вплотную подобралась к успеху, но не смогла остановить немецкую машину — Баварию. К тому же, парижане получили нового тренера, который полон амбиций выиграть что-то серьезное.

Маурисио Почеттино тоже доходил до финала вместе с Тоттенхэмом, где проигрывал Ливерпулю. Что же, клуб и тренер нашли друг друга. Задача предельно понятная, однако ПСЖ тоже не радует в последнее время. Нет привычного отсутствия конкуренции в чемпионате Франции. К тому же, есть ощутимые кадровые потери.

В заявку на поединок не включены Неймар и Анхель Ди Мария, которые оказывают огромное влияние на игру команды в атаке. Килиану Мбаппе придется трудно без привычного звездного окружения. Тема Неймара и вовсе могла стать ключевой в данном противостоянии, но бразилец получил травму в кубковой игре против Кана.

Кадровая ситуация Барселоны также оставляет желать лучшего. Рональд Куман не может рассчитывать на Фати, Роберто, Араухо, Коутиньо и Брайтвейта. Из положительных новостей — возможное возвращение Жерара Пике. Защитник уже пять дней тренировался в общей группе, но тренер обещает принять решение позже.

Ориентировочные составы:

Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Пике, Ленгле, Альба — Де Йонг, Бускетс, Педри — Дембеле, Месси, Гризманн

ПСЖ: Навас — Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Курзава — Паредес, Гуйе — Кин, Верратти, Мбаппе — Икарди

Не сыграют: Коутиньо, Брайтветйт, Фати, Роберто, Араухо — Ди Мария, Неймар, Бернат

Под вопросом: Пике — Верратти, Рафинья, Дагба

Интересные факты:

Было забито более 2,5 голов в 7 из последних 8 игр Барселоны в Лиге чемпионов.

Барселона выиграла 3 последних домашних матча против ПСЖ во всех соревнованиях.

ПСЖ выиграл последние 3 матча Лиги чемпионов.

Барселона забила более 2,5 голов в 5 из последних 6 матчей против ПСЖ во всех соревнованиях.

Барселона забила не менее 2 голов в 5 из последних 6 матчей против ПСЖ во всех соревнованиях.

Тренеры говорят:

Рональд Куман, главный тренер Барселоны:

"Подходим к матчу с большим энтузиазмом. С самого начала понимали, что нас ждет очень трудное противостояние — у Пари Сен-Жермен сильная команда. Думаю, противостояние получится любопытным: Барса значительно прибавила в последние месяцы, и ПСЖ на хорошем ходу. Нас ждут два интересных и красивых матча".

Маурисио Почеттино, главный тренер ПСЖ:

"Это особенный матч, тем более что я нахожусь здесь около сорока дней. Я чувствую, что этот матч важен для команды. Победа в Лиге чемпионов — основная цель клуба.

Условия такие, какие есть, но к завтрашнему матчу мы будем готовы. Насчет этого я спокоен. Что случилось, того не изменить. Команда уже не та, что раньше, и я пытаюсь построить здесь что-то новое".