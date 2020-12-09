Лига чемпионов. Группа A. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков шестого тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете A.

В группе A перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов заметен четко выраженный фаворит, а вот оставшиеся три команды имеют шансы превратить предстоящий вечер для себя как в тотальный триумф, так и в полный крах всех еврокубковых надежд на сезон.

№ Команда И В Н П З П О 1 Бавария 5 4 1 0 16 5 13 2 Атлетико 5 1 3 1 5 8 6 3 РБ Зальцбург 5 1 1 3 10 15 4 4 Локомотив Москва 5 0 3 2 5 8 3

Бавария — Локомотив

Среда, 9 декабря, 22:00. Альянц Арена, Мюнхен. Сандро Шерер (Швейцария) — главный арбитр встречи.

В вопросе участия действующего чемпиона Германии и обладателя трофея Лиги чемпионов в стадии плей-офф текущего розыгрыша не было двух равнозначных ответов. Мюнхенская Бавария одной из первых досрочно обеспечила себе место в следующей стадии, после чего сделал неприятную подножку мадридскому Атлетико в четвертом туре, не позволив "матрасникам" себя обыграть (1:1).

Можно ли ожидать подобного сценария и в предстоящей игре против московского Локомотива? Определенно, да. "Красная машина" в минувший уик-энд поделила очки на внутренней арене в игре против РБ Лейпциг (3:3), потратив достаточно сил по ходу того поединка. Единственное, что может подстегнуть Баварию к ответственному отношению к ничего не значащему поединку — домашние пустые трибуны Альянц Арены. В остальном, ситуация будет всецело направлена в пользу команды из Российской Федерации.

Ориентировочные составы

Бавария: Нюбель — Сарр, Зюле, Алаба, Ричардс — Рока, Горецка — Гнабри, Мусиала, Дуглас Коста — Левандовски.

Локомотив: Гильерме — Живоглядов, Чорлука, Райкович, Рыбусь — Игнатьев, Крыховяк, Магкеев, Миранчук — Эдер, Лисакович.

Не сыграют: Эрнандес, Мартинес, Киммих, Дэвис, Толиссо — Мурило, Зе Луиш, Смолов, Баринов.

прогноз 1:1

РБ Зальцбург — Атлетико

Среда, 9 декабря, 22:00. Стадион Вальс-Зиценхайм, Зальцбург. Энтони Тейлор (Англия) — главный арбитр встречи.

Подопечным Джесси Марша крайне больно аукнулось поражение в гостевом поединке против коллектива Диего Симеоне во втором туре (2:3). Именно эти два отвоеванных "матрасниками" очка и являются преимуществом Атлетико над соперниками перед последним туром, в котором состоится их вторая очная встреча в истории.

Испанский клуб нынче лидирует в чемпионской гонке на внутренней арене, в то время как в австрийской Бундеслиге дела у РБ Зальцбург обстоят далеко не самым лучшим образом. Вот только перенести успехи в рамках Ла Лиги на еврокубки у команды Симеоне ранее не удавалось.

Атлетико имеет внушительную серию из трех кряду ничейных результатов, хотя, по большому счету, мог бы решить все вопросы о выходе в плей-офф еще во время спаренных поединков с московским Локомотивом. В предстоящей игре "матрасников" также устроит дележка очков с оппонентами, вот только результативный Зальцбург вряд ли просто так на нее согласится.

Ориентировочные составы

РБ Зальцбург: Станкович — Ульмер, Вебер, Рамальо, Кристенсен — Мвепу, Юнузович, Окугава, Собослаи — Бериша, Койта.

Атлетико: Облак — Савич, Фелипе, Эрмосо — Триппьер, Льоренте, Коке, Сауль, Корреа — Жоау Феликс — Суарес.

Не сыграют: Бернед, Камара — Коста, Карраско, Санчес, Врсалько.