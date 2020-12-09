Лига чемпионов. Группа A. Накануне

В группе A перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов заметен четко выраженный фаворит, а вот оставшиеся три команды имеют шансы превратить предстоящий вечер для себя как в тотальный триумф, так и в полный крах всех еврокубковых надежд на сезон.
Бавария — Локомотив
Среда, 9 декабря, 22:00. Альянц Арена, Мюнхен. Сандро Шерер (Швейцария) — главный арбитр встречи.
В вопросе участия действующего чемпиона Германии и обладателя трофея Лиги чемпионов в стадии плей-офф текущего розыгрыша не было двух равнозначных ответов. Мюнхенская Бавария одной из первых досрочно обеспечила себе место в следующей стадии, после чего сделал неприятную подножку мадридскому Атлетико в четвертом туре, не позволив "матрасникам" себя обыграть (1:1).
Можно ли ожидать подобного сценария и в предстоящей игре против московского Локомотива? Определенно, да. "Красная машина" в минувший уик-энд поделила очки на внутренней арене в игре против РБ Лейпциг (3:3), потратив достаточно сил по ходу того поединка. Единственное, что может подстегнуть Баварию к ответственному отношению к ничего не значащему поединку — домашние пустые трибуны Альянц Арены. В остальном, ситуация будет всецело направлена в пользу команды из Российской Федерации.
Ориентировочные составы
Бавария: Нюбель — Сарр, Зюле, Алаба, Ричардс — Рока, Горецка — Гнабри, Мусиала, Дуглас Коста — Левандовски.
Локомотив: Гильерме — Живоглядов, Чорлука, Райкович, Рыбусь — Игнатьев, Крыховяк, Магкеев, Миранчук — Эдер, Лисакович.
Не сыграют: Эрнандес, Мартинес, Киммих, Дэвис, Толиссо — Мурило, Зе Луиш, Смолов, Баринов.
прогноз 1:1
РБ Зальцбург — Атлетико
Среда, 9 декабря, 22:00. Стадион Вальс-Зиценхайм, Зальцбург. Энтони Тейлор (Англия) — главный арбитр встречи.
Подопечным Джесси Марша крайне больно аукнулось поражение в гостевом поединке против коллектива Диего Симеоне во втором туре (2:3). Именно эти два отвоеванных "матрасниками" очка и являются преимуществом Атлетико над соперниками перед последним туром, в котором состоится их вторая очная встреча в истории.
Испанский клуб нынче лидирует в чемпионской гонке на внутренней арене, в то время как в австрийской Бундеслиге дела у РБ Зальцбург обстоят далеко не самым лучшим образом. Вот только перенести успехи в рамках Ла Лиги на еврокубки у команды Симеоне ранее не удавалось.
Атлетико имеет внушительную серию из трех кряду ничейных результатов, хотя, по большому счету, мог бы решить все вопросы о выходе в плей-офф еще во время спаренных поединков с московским Локомотивом. В предстоящей игре "матрасников" также устроит дележка очков с оппонентами, вот только результативный Зальцбург вряд ли просто так на нее согласится.
Ориентировочные составы
РБ Зальцбург: Станкович — Ульмер, Вебер, Рамальо, Кристенсен — Мвепу, Юнузович, Окугава, Собослаи — Бериша, Койта.
Атлетико: Облак — Савич, Фелипе, Эрмосо — Триппьер, Льоренте, Коке, Сауль, Корреа — Жоау Феликс — Суарес.
Не сыграют: Бернед, Камара — Коста, Карраско, Санчес, Врсалько.
прогноз 2:2