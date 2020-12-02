Ференцварош — Барселона. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

В рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов венгерский Ференцварош примет каталонскую Барселону.

Ференцварош — Барселона

Среда, второе декабря, Гроупама Арена, 22:00. Главный арбитр — Алексей Кульбаков (Беларусь).

Несмотря на то, что Ференцварош не часто выступает в Лиге чемпионов, украинский болельщик знает про эту команду. Во-первых, ее тренирует наш соотечественник Сергей Ребров. Во-вторых, за них выступают два украинца — Игорь Харатин и Александр Зубков. В-третьих, Ференцарош выступает в одной группе с киевским Динамо и, на данный момент, конкурирует с командой Мирчи Луческу в борьбе за третье место.

Играет Ференцварош в очень симпатичный футбол. Сергей Ребров в матчах с соперниками, которые намного выше классом, предпочитает ставить пять защитников. Против Ювентуса такая тактика почти сработала, если бы не Альваро Мората и его голевое чутье. Также венгерский коллектив славится своими фулбеками и, соответственно, контратаками. В игре против Барселоны на это и нужно будет делать ставку. К слову, у Ференцвароша есть пример Динамо. Сергей Ребров, проанализировав игру киевлян, сможет понять, в чем сила молодежи каталонского клуба.

Барселону и ее молодежь, если она появится в стартовом составе, особо представлять не нужно. В матче против киевского Динамо они всем все доказали. Стоит лишь напомнить, что Барселона уже обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов, набрав максимальные 12 пунктов в четырех матчах. За "сине-гранатовых" не смогут выйти на поле целый ряд футболистов: Араухо, Месси, Коутиньо, Пике, Роберто, Тер Штеген, Умтити и Фати. Все эти футболисты не полетели в Венгрию.

Ориентировочные составы:

Барселона: Нето — Дест, Мингеса, Ленгле, Фирпо — Пьянич, Пуч — Тринкао, Дембеле, Де Ла Фуэнте — Брайтвейт

Ференцварош: Дибус — Ловреншич, Блажич, Ковачевич, Хестер — Сомалия, Харатин — Зубков, Изаэл, Нгуен — Боли