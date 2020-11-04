Барселона — Динамо. Накануне

Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка Барселоны и киевского Динамо.

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов киевскому Динамо предстоит пройти серьезный экзамен в виде выездного матча против Барселоны.

Барселона – Динамо

4 октября, Среда, 22:00. Камп Ноу, Барселона. Майкл Оливер – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Киевскому Динамо предстоит сыграть в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны. Ситуация для киевлян очень сильно осложнилась, когда целый ряд футболистов первой команды сдали положительные тесты на коронавирус. По причине заболевания не помогут своей команде в предстоящей встрече: Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Тудор Белуцэ, Георгий Цитаишвили, Микель Дуэлунд. Помимо этих игроков по причине дисквалификации не сможет принять участие в этом матче и капитан Динамо – Сергей Сидорчук.

Из-за такой ситуации у киевлян максимально уязвимыми стали позиции: вратаря, левого защитник, также пострадал центр поля. Скажем прямо, даже в оптимальном составе у Динамо было бы крайне мало шансов зацепиться за удачный результат в предстоящем поединке, а в этой ситуации их просто нет. Кто-то может вспомнить ситуацию донецкого Шахтера перед встречей с мадридским Реалом, это и сделал на предматчевой пресс-конференции Рональд Куман. Но та победа Шахтера – это скорее исключение из правил, нежели какая-то закономерность. И речь сейчас не о заслуженности победы Шахтера в том матче, а о том, что такие ситуации крайне редко работают в плюс команде.

На предматчевой пресс-конференции Мирча Луческу отметил, что было бы лучше, конечно же, сыграть с Барселоной попозже, когда Динамо выйдет из этой сложной ситуации. При этом наставник киевлян отметил, что Динамо будет пытаться играть в футбол в предстоящей встрече.

Барселону тоже лихорадит на старте сезона, но класса команде хватает, дабы добывать победы в Лиге чемпионов. «Блаугранас» – лидеры группы. В предыдущем туре подопечные Кумана добыли очень важную победу в матче против Ювентуса и продолжают свое движение по турниру со стопроцентным результатом. Наверняка Барса будет всеми силами стараться одержать победу в предстоящем матче против Динамо, поскольку эта победа практически гарантирует команде выход в плей-офф Лиги чемпионов. Это даст возможность «сине-гранатовым» в последних турах уделить меньше внимания и сил своим соперникам в Лиге чемпионов, сосредоточившись больше на внутреннем чемпионате, где дела у Барселоны обстоят не лучшим образом.

Самая менее предсказуемая у Динамо – позиция левого защитника. Там может сыграть Карлос Де Пена, может Артем Шабанов, а может Александр Сирота. Все три варианта выглядят очень сомнительно. Так же есть вопросы, какое сочетание футболистов выберет Луческу в центре поля.

Ориентировочные составы команд:

Барселона: Нето – Роберто, Пике, Ленгле, Альба – Бускетс, Де Йонг, Фати, Дембеле, Месси – Гризманн

Динамо: Нещерет – Кендзера, Забарный, Попов, Сирота – Шепелев, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Родригес – Супряга

Позиции в клубном рейтинге УЕФА:

Барселона – 2 место

Динамо – 34 место

Статистика личных встреч

Всего игр: 8 (5 побед Барселоны, 0 ничьих, 3 победы Динамо), разница голов 14:12

На поле Барселоны: 4 игры (3 победы Барселоны, 0 ничьих, 1 победа Динамо), разница голов 9:5

На поле Динамо: 4 игры (2 победы Барселоны, 0 ничьих, 2 победы Динамо), разница голов 5:7

Самый результативный матч: победа Барселоны 4:1 (сезон 1993/1994)

прогноз 4:0

Сергей Горбаченко, Football.ua