Лига чемпионов. Группа A. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков третьего тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете A.

Противостояния третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА для группы A ознаменуются домашним матчем московского Локомотива против мадридского Атлетико, а также игрой австрийского Ред Булл Зальцбург на своем поле против мюнхенской Баварии.

Локомотив – Атлетико

Вторник, 3 ноября, 19:55. Арена Локомотив, Москва. Бенуа Бастьен (Франция) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 3.

Московский Локомотив вновь займет первый временной слот игрового дня, проведя домашний поединок против очередного фаворита на выход из группы. "Железнодорожники" так и остались с единственным набранным баллом в своем активе после игры прошлого тура против мюнхенской Баварии (1:2), поэтому серьезно рискуют потерять контроль над ситуацией, в случае своего поражения в предстоящем матче.

Атлетико едет в Москву исключительно за тремя набранными баллами. В противном случае, коллектив Диего Симеоне может уже на экваторе группового раунды оказаться отсеченным победой мюнхенской Баварии в более позднем поединке еврокубкового вечера.

"Матрасники" использовали время на выходных с пользой для укрепления позиций в верхней части турнирной таблицы, чего не скажешь о их сопернике — Локомотив уступил в гостях у Сочи (2:1) не только в отдельно взятом матче, но и пропустил оппонентов вперед себя в турнирной таблице. Три матча кряду не может набрать даже одного пункта на всех фронтах коллектив Марко Николича.

Ориентировочные составы

Локомотив: Гильерме — Живоглядов, Райкович, Мурило, Рыбус — Жемалетдинов, Крыховяк, Куликов, Миранчук — Зе Луиш, Смолов.

Атлетико: Облак — Триппье, Савич, Фелипе, Лоди — Льоренте, Коке, Эррера, Корреа — Суарес, Феликс.

Не сыграют: Баринов, Магкеев — Коста, Феррейна-Карраско, Врсалько

прогноз 1:2

РБ Зальцбург – Бавария

Вторник, 3 ноября, 22:00. Вальс-Зиценхайм, Зальцбург. Данни Маккели (Нидерланды) – главный арбитр встречи.

Чуть позднее в этот же день, свой матч проведут и два других участника квартета. Австрийский РБ Зальцбург показал себя в качестве крайне неуступчивого оппонента в первых двух турах, но календарь подготовил им слишком тяжелого соперника в двух спаренных играх у экватора группового этапа. Мюнхенская Бавария продолжает крушить стоящих на ее пути к защите титула соперников, поэтому в гостевом поединке против "красных быков" будет считаться предписанным фаворитом.

Матчи на выходных не смогли привнести ничего нового в ситуацию на внутренней арене ни для одной из команд. Зальцбург по-прежнему лидирует в чемпионской гонке в Австрии, а Бавария ждет ошибок прямых конкурентов для наращивания отрыва.

Матчи прошлого тура для обеих команд получились напряженными. Мюнхенцам пришлось уходить от ничейного исхода матча в Москве, в то время как коллектив Джесси Марша в Мадриде не смог дотерпеть до второго кряду ничейного исхода 2:2 на текущем групповом этапе. "Красная машина" больше имеет желания испытывать подобные "неровности" на своей дороге к очередному трофею, поэтому в соседнюю Австрию отправится исключительно с желанием сделать очередной шаг к плей-офф.

Ориентировочные составы

РБ Зальцбург: Облак — Триппье, Савич, Фелипе, Лоди — Льоренте, Торрейра, Эррера, Коке — Суарес, Феликс.

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес — Киммих, Толиссо — Мюллер, Горецка, Гнабри — Левандовски.

Не сыграют: — Дэвис