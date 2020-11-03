Реал — Интер. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между мадридским Реалом и миланским Интером.

Квартет B уже успел порадовать мировую футбольную общественность несколькими сенсационным результатами, из-за чего турнирная таблица перед третьим туром выглядит словно перевертыш от того, что прогнозировалось европейскими "экспертами" ранее. Мы подходим к экватору группового раунда, поэтому очки для каждой из команд теперь будут на вес золота.

Реал – Интер

Вторник, 3 ноября, 22:00. Альфредо Ди Стефано, Мадрид. Клеман Тюрпен (Франция) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

И если миланский Интер еще не побежал в еврокубковой кампании этого сезона, то мадридский Реал уже в первом туре уступил на своем поле донецкому Шахтеру (2:3). Через несколько часов после той игры завершилось и стартовое противостояние "змей" против менхенгладбахской Боруссии (2:2), после которого Антонио Конте пожаловался на плохую реализацию возможностей со стороны своей команды. Впрочем, в матче против Шахтера на НСК Олимпийский неделей ранее (0:0) данный тезис вновь мог быть применен к игре Интера в атаке.

У команд было меньше недели для того, чтобы привести в порядок дела на внутренней арене, после чего вновь приступить к международным баталиям. Подопечные Зинедина Зидана потратили это время с большей пользой, нежели оппоненты, обыграв дома Уэску (4:1), после чего возглавили турнирную таблицу Ла Лиги с точки зрения показателя возможных набранных очков. Интер, в свою очередь, завершил очередной ничьей, не сумев дома обыграть Парму (2:2).

Мадридскому Реалу в предстоящей игре не сможет помочь ровно тот же набор футболистов, что и перед матчем с Шахтером, однако их число пополнилось еще и травмированным защитником Начо. У миланского Интера будет отсутствовать нападающий Ромелу Лукаку из повреждения в матче в Киеве, который оформил почти половину из сотни последних голов команды. Заменить его вряд ли сможет Алексис Санчес, который продолжает восстановление от травмы бедра.

Ориентировочные составы

Реал: Куртуа — Менди, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде, Каземиро, Модрич — Асенсио, Бензема, Винисиус.

Интер: Ханданович — Д’Амброзио, де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Янг — Перишич, Мартинес.

Не сыграют: Карвахаль, Эдегор, Начо — Лукаку, Весино.

История противостояний клубов насчитывает 16 поединков: 9 в рамках Лиги чемпионов, 4 — в рамках Лиги Европы/Кубка УЕФА, 2 на Международном Кубке чемпионов и один товарищеский матч.

Наиболее значимые из них:

27.05.1964, Кубок чемпионов, финал, Вена, Эрнст Хаппель

Интер – Реал 3:1

13.04.1966, Кубок чемпионов, полуфинал, первый матч, Мадрид, Сантьяго-Бернабеу

Реал – Интер 1:0

20.04.1966, Кубок чемпионов, полуфинал, ответный матч, Милан, Джузеппе Меацца

Интер – Реал 1:1

08.04.1981, Кубок чемпионов, полуфинал, первый матч, Мадрид, Сантьяго-Бернабеу

Реал – Интер 2:0

22.04.1981, Кубок чемпионов, полуфинал, ответный матч, Милан, Джузеппе Меацца

Интер – Реал 1:0

10.04.1985, Кубок УЕФА, полуфинал, первый матч, Милан, Джузеппе Меацца

Интер – Реал 2:0

24.04.1985, Кубок УЕФА, полуфинал, ответный матч, Мадрид, Сантьяго-Бернабеу

Реал – Интер 3:0

02.04.1986, Кубок УЕФА, полуфинал, первый матч, Милан, Джузеппе Меацца

Интер – Реал 3:1

16.04.1986, Кубок УЕФА, полуфинал, ответный матч, Мадрид, Сантьяго-Бернабеу

Реал – Интер 5:1

Положение команд в клубном рейтинге УЕФА:

Реал – 2 место

Интер – 33 место