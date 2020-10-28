Лига чемпионов. Группа F. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков второго тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете F.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете F Боруссия Д примет на своем поле Зенит, а Лацио отправится в гости к Брюгге.

№ Команда И В Н П З П О 1 Лацио 1 1 0 0 3 1 3 2 Брюгге 1 1 0 0 2 1 3 3 Зенит 1 0 0 1 1 2 0 4 Боруссия Д 1 0 0 1 1 3 0



Брюгге — Лацио

Среда, 28 октября, 22:00. Ян Брейдельштадион, Брюгге. Главный арбитр — Энтони Тейлор (Англия).

Брюгге в первом туре группового этапа Лиги чемпионов гостил у Зенита и немного неожиданно обыграл соперника со счетом 2:1. Теперь бельгийцы могут несколько увереннее чувствовать себя в борьбе за Лигу Европы. Более того, ожидается, что сыграть сможет Симон Миньоле, который пропускал матч с Зенитом из-за коронавируса.

Лацио, в свою очередь, в первом туре принимал на своем поле Боруссию Д и добился победы со счетом 3:1. На выходных "орлы" принимали на своем поле Болонью и выиграли со счетом 2:1. Лацио вернулся на тропу успешных результатов после неудачного старта сезона и вполне может рассчитывать на продолжение серии.

Брюгге на своем поле — довольно опасный соперника. После достойных игр с Реалом, а также опытом игры против ПСЖ, бельгийцы вряд ли хоть как-то дрогнут перед Лацио, а потому должны дать сопернику бой. Тем не менее, ожидаем, что класс команд скажется и подопечные Индзаги все-таки наберут три балла.

Ориентировочные составы:

Брюгге: Миньоле — Мата, Мехеле, Дели, Соболь — Вормер, Ритс, Ванакен — Дьятта, Боннавентуре, Кетелаере

Лацио: Стракоша — Патрик, Фелипе, Ачерби — Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Фарес — Корреа, Иммобиле

Не сыграют: Лулич, Перейра

прогноз 1:2

Боруссия Д — Зенит

Среда, 28 октября, 22:00. Сигнал Идуна Парк, Дортмунд. Главный арбитр — Бьорн Кюйперс (Нидерланды).

Боруссия Д перед началом группового этапа считалась фаворитом группы, но теперь ее позиции пошатнулись после поражения от Лацио. Дортмундцы не могут позволить себе еще одну потерю очков, а потому сделают все возможное, чтобы обыграть Зенит. К тому же, победа над Шальке со счетом 3:0 в рурском дерби должна добавить положительный эмоциональный фон.

Зенит же после поражения Брюгге в первом туре уступил и на внутренней арене — подопечные Сергея Семака на своем поле проиграли Рубину (1:2). Спад формы или какая-то другая проблема? Пока что сказать сложно, ведь Зенит играл неплохо. Команде нужны очки, но выезд в Дортмунд — не самый подходящий случай для их набора.

Ожидаем, что Боруссия Д после матча с Шальке начнет поединок в отличном настроении и уже в первой половине игры получит преимущество в счете, которое сможет развить во втором тайме. Семак по-прежнему не может рассчитывать на дорогостоящего Малкома, а Фавр потерял Джана, у которого выявили коронавирус.

Ориентировочные составы:

Боруссия Д: Бюрки — Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру — Дауд, Дилейни — Санчо, Ройс, Рейна — Холанд

Зенит: Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Сантос — Кузяев, Оздоев, Барриос, Дриусси — Азмун, Дзюба

Не сыграют: Шульц, Шмельцер, Загаду, Джан — Малком