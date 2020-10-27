Лига чемпионов. Группа A. Накануне

Football.ua представляет анонсы поединков второго тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете A.

Противостояния на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА для группы A ознаменуются домашним матчем московского Локомотива против мюнхенской Баварии, а также игрой мадридского Атлетико на своем поле против австрийского Ред Булл Зальцбург.

Локомотив – Бавария

Вторник, 27 октября, 19:55. Арена Локомотив, Москва. Иштван Ковач (Румыния) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 3.

Стартовым для второго тура в рамках квартета станет игра в столице Российской Федерации, в которой будут принимать участие коллективы, не встречавшиеся между собой уже 25 лет. Впрочем, с тех самых пор (5:1 в пользу мюнхенцев, по сумме двух матчей 1/32 Кубка УЕФА) соотношение сил между ними не претерпело серьезных изменений.

"Красная машина" продемонстрировала всей футбольной общественности готовность замахнуться на второе завоевание главного клубного титула Европы, в первом туре дома сокрушив оборону мадридского Атлетико (4:0). Этот результат затмил противостояние в столице Австрии, которое проходило в ранний временной слот, и завершилось боевой ничьей 2:2.

У данного противостояния есть очевидный фаворит, однако "железнодорожники" могут попытаться сыграть с акцентом на слаженность своего стартового состава, и встать в две линии обороны, в надежде поймать соперника на контратаке. Такая тактика сработала в игре с РБ Зальцбург, поэтому очередной выезд в Российскую Федерацию для Баварии не обещает стать легкой прогулкой. И тем не менее, уже по итогам второго тура в этом квартете может образоваться явный будущий участник плей-офф.

Ориентировочные составы

Локомотив: Гильерме — Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус — Жемалетдинов, Крыховяк, Куликов, Миранчук — Эдер, Смолов.

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес — Киммих, Толиссо — Мюллер, Горецка, Коман — Левандовски.

Не сыграют: Баринов — Дэвис

прогноз 0:3

Атлетико – РБ Зальцбург

Вторник, 27 октября, 22:00. Ванда Метрополитано, Мадрид. Овидиу Хацеган (Румыния) – главный арбитр встречи.

После четырех пощечин на Альянс Арене, коллектив Диего Симеоне в привычном для себя сдержанном стиле "сорвался" на севильском Бетисе в рамках очередного тура испанской Ла Лиги (2:0). Теперь же, перед "матрасниками" стоит очевидная задача начать свой победный путь уже в рамках международных состязания.

Однако соперник для мадридского Атлетико во втором туре подобран крайне опасный. Представитель Австрии в своей первой игре с московским Локомотивом показал остроту, исходящую от целого ряда скоростных футболистов в своем составе, однако удержать комфортный для себя счет так и не сумел.

Чемпион австрийской Бундеслиги продолжает доминировать на внутренней арене и в новом сезоне, в то время как команду из Мадрида продолжает шатать между победными и ничейными исходами. Впрочем, Диего Симеоне и его подопечные уже привыкли играть против соперников, которые предпочитают остро атакующий стиль футбола, и уж кому-кому, а Атлетико так точно найдется, что предоставить в ответ в плане оборонительного построения. У "индейцев" есть шанс отбросить одного из преследователей уже на старте кампании.

Ориентировочные составы

Атлетико: Облак — Триппье, Савич, Фелипе, Лоди — Льоренте, Торрейра, Эррера, Коке — Суарес, Феликс.

РБ Зальцбург: Станкович — Вальчи, Рамальо, Вебер, Ульмер — Мвепу, Камара, Юнузович, Собослаи — Дака, Койта.

Не сыграют: Феррейра-Карраско, Коста, Врсалько — Бернед