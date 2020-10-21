Лига чемпионов. Группа C. Накануне

Football.ua анонсирует поединки в квартете C.

В рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов в группе C Манчестер Сити примет на своем поле с Порту, а Олимпиакос проведет домашнюю встречу с Марселем.

Манчестер Сити — Порту

Среда, 21 октября, 22:00. Этихад, Манчестер. Главный арбитр матча — Андрис Трейманис (Латвия).

Новый розыгрыш Лиги чемпионов Манчестер Сити начинает домашним матчем с проверенным евркубковым бойцом – Порту.

"Горожане" подходят к этой встрече с серьезными кадровыми потерями, однако все равно выглядят фаворитом в этой встрече. Из-за повреждений Пеп Гвардиола не сможет рассчитывать на Эмерика Ляпорта, Габирэла Жезуса и Кевина де Брюйне. Проблемную позицию левого защитника, где вылетели сразу Александр Зинченко и Бенжамен Менди должен закрыть Жоау Канселу.

У Порту же таких проблем нет, а единственным отсутствующим стал голкипер Мухамед Мбайе, который, впрочем, вряд ли бы появился на поле в этой встрече.

В своей истории Ман Сити и Порту встречались лишь однажды – в 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2011/12. Тогда "горожане" победили в обоих матчах (2:1 и 4:0) и прошли в следующий раунд, где уступили другому представителю Португалии – лиссабонскому Спортингу.

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Канселу – Силва, Родриго, Гюндоган – Марез, Агуэро, Стерлинг.

Порту: Маркесин – Манафа, Мбемба, Пепе, Сануси – Отавио, Оливейра, Урибе – Корона, Марега, Диас.

Не сыграют: Жезус, де Брюйне, Менди, Ляпорт, Зинченко – Мбайе.

прогноз 2:0

Олимпиакос — Марсель

Среда, 21 октября, 22:00. Георгиос Караискакис, Пирей. Главный арбитр матча — Даниэле Орсато (Италия).

В другом матче этой группы Олимпиакос встретится с Марселем, который пробился в Лигу чемпионов после длительного отсутствия. В этом квартете фаворитами выглядят Ман Сити и Порту, а потому очки, набранные командами в очных дуэлях, могут иметь для них огромное значение.

К поединку оба коллектива подходят без потерь. В составе греческого клуба наверняка выйдет бывший игрок Марселя Матье Вальбуэна, однако вряд ли его ожидает теплый прием после выступлений в составе Лиона.

В последний раз Олимпиакос и Марсель встречались между собой в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2010/11. Тогда они обменялись минимальными выездными победами.

Ориентировочные составы:

Олимпиакос: Са – Рафинья, Ба, Семеду, Холебас – Бухулакис, Мвила, Камара – Ранджелович, Эль Араби, Вальбуэна.

Марсель: Манданда – Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави – Сансон, Камара, Ронжье – Товен, Бенедетто, Пайе.